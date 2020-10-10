Yeni adresi çok şaşırttı!

Arsenal, haftalık 350 bin Pound kazanan Mesut Özil ile yollarını ayırmak istese de son iki haftada yapılan görüşmelerden istenen sonuç çıkmadı. 31 yaşındaki yıldızın, sözleşmesinden geri kalan 13 milyon Pound'luk tutarın neredeyse tamamını istediği belirtiliyor.

MLS'e gidebilir

Mesut Özil'in, sözleşmesi 2021'de biterken, oyuncunun fesih sonrası MLS takımlarına gidebileceği belirtildi.