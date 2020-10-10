Yeni adresi çok şaşırttı!

10 Ekim 2020 Cumartesi - 9:08
İngiltere Premier Lig
ekiplerinden Arsenal
, Türk asıllı Almanya
Milli Takımı oyuncusu Mesut Özil'i gözden çıkarmış durumda. Daily Mail'e göre Londra
ekibi, Mesut Özil'in sözleşmesini feshetmek adına yeniden görüşmelere başlamaya hazırlanıyor.
Arsenal, haftalık 350 bin Pound kazanan Mesut Özil ile yollarını ayırmak istese de son iki haftada yapılan görüşmelerden istenen sonuç çıkmadı. 31 yaşındaki yıldızın, sözleşmesinden geri kalan 13 milyon Pound'luk tutarın neredeyse tamamını istediği belirtiliyor.
MLS'e gidebilir
Mesut Özil'in, sözleşmesi 2021'de biterken, oyuncunun fesih sonrası MLS takımlarına gidebileceği belirtildi.
Arsenal'in UEFA Avrupa
Ligi kadrosunda yer almayan Mesut Özil, Mart ayından bu yana Mikel Arteta tarafından da görevlendirilmiyor. Yıldız oyuncunun ismi Süper Lig ekiplerinden Başakşehir
ve Fenerbahçe ile de geçmekteydi.