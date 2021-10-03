Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 2

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hatayspor, 2-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibin gollerini 35. dakikada Ayoub El Kaabi ile 70'de Mohammed Kamara kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 6 puanda kalırken, üst üste 5. yenilgisini aldı. Hatayspor ise 16 puana yükselerek bu sezonki 5. galibiyetine ulaştı.