Yeni Malatyaspor: 0 Hatayspor: 2

Süper Ligin 8.hafta maçında Hatayspor deplasmanda Malatyaspor'u 2-0 yendi ve puanını 16'ya çıkardı.

03 Ekim 2021 Pazar - 15:31
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Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde İrfan Buz'un takımı Yeni Malatyaspor ile Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor kozlarını paylaştı.
 
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Hatayspor, 2-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibin gollerini 35. dakikada Ayoub El Kaabi ile 70'de Mohammed Kamara kaydetti.
 
Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 6 puanda kalırken, üst üste 5. yenilgisini aldı. Hatayspor ise 16 puana yükselerek bu sezonki 5. galibiyetine ulaştı.
 
Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Hatayspor sahasında Gaziantep'i ağırlayacak.

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Etiketler: malatyaspor hatayspor
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