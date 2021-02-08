Yeni Malatyaspor 0 - Trabzonspor 2

Süper Lig'de 24. haftanın kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

08 Şubat 2021 Pazartesi - 19:21 | Son Güncelleme : 08 02 2021 - 21:18
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Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda  Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi
 
4. dakikada Ekuban'ın derin oynadığı topa Marlon hareketlendi ancak hızlanan top Abdulsamed'de kaldı.
 
5. dakikada Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Marlon'un çevirdiği topa Ekuban'dan önce Semih ayak koyarak kornere gönderdi. Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı kornerde Malatyaspor savunması topu uzaklaştırdı.
 
10. dakikada Orta saha çizgisinde Ahmed Ildız'dan rahat bir şekilde kurtulan Bakasetas, pasını Djaniny'ye aktardı. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren golcü futbolcunun şutu üstten auta çıktı.
 
12. dakikada Marlon'un uzun pasına hareketlenen Djaniny, harika bir vücut çalımıyla Wallace'dan kurtuldu. İçeriye kat eden Djaniny, yerden ortasını ceza sahasına gönderdi. Ekuban'dan önce araya giren Hadebe golü önledi ve top kornere çıktı. Bakasetas'ın kullandığı kornere iyi yükselen Vitor Hugo, kafa vuruşunu yaptı, top auta çıktı.
 
21. dakikada Malatyaspor etkili geldi. Chebake'in yaptığı ortaya yükselen Tetteh, kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı.
 
24. dakikada Yeni Malatyaspor'da Zeki Yavru'nun sağ kanatta yaptığı ortada Semih Kaya kafa vuruşu yaptı, top dışarı çıktı.
 
26. dakikada Ekuban'ın ortasında Abdulsamed'in büyük hatası sonrası Nwakaeme topu boş ağlara gönderdi. Yan hakemin kalkan ofsayt bayrağı sonrası gol geçersiz sayıldı. VAR incelemesi sonrasında gol verilmedi, karar ofsayt.
 
30. dakikada Yeni Malatyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Zeki Yavru geçti. Zeki'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde Umut hamle yaptı ve diziyle topu kaleye gönderdi. Uğurcan, köşeye giden topu kornere gönderdi. Zeki'nin sol kanattan kullandığı kornerde Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı.
 
34. dakikada Trabzonspor sağ kanattan geldi. Ekuban'ın pasında Bakasetas topla buluştu ancak kontrolü iyi olmayınca araya Malatyaspor savunması girdi.
 
38. dakikada Hızlı gelişen Malatyaspor atağında Zeki'nin pasında ceza alanında topla buluşan Chebake içeriye çevirmek istedi ancak savunmadan seken top eline çarpınca top Trabzonspor'a geçti.
 
40. dakikada Malatyaspor'un rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta Zeki ceza alanındaki Tetteh'i gördü ancak zeminden seken top Tetteh'in eline çarptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
 
49. dakikada Trabzonspor öne geçti. Baker'ın sağ kanattan kullandığı  kornerde Abdulsamed'in yumruklarıyla uzaklaştırdığı topu ceza alanı ön çizgisinde  iyi kontrol eden Bakasetas, düzgün bir vuruşta meşin yuvarlağı ağlara buluşturdu:  0-1.
 
54. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin  çevirdiği top savunmadan sekip Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda  top az farkla üstten auta gitti.
 
57. dakikada Hadebe'nin sol kanatta çizgiden içeriye çevirdiği topa  Umut Bulut dokunamadı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma son anda uzaklaştırdı.
 
67. dakikada  Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı kornerde Semih  Kaya'nın vuruşu savunmadan sekip kale önünde Tetteh'in önünde kaldı. Bu oyuncunun  şutunda kaleci Uğurcan yakın mesafeden gole izin vermedi.
 
90+ 5. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan gelişen  Trabzonspor atağında topla buluşan Nwakaeme, rakibinden sıyrılıp ceza alanına  girdi ve dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.
 
Karşılaşma, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
 
Stat: Yeni Malatya 
 
Hakemler: Erkan Özdamar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Sönmez
 
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Zeki Yavru (Dk. 82  Fofana), Wallace (Dk. 88 Bülent Cevahir), Semih Kaya, Hadebe, Ahmet Ildız,  Acquah, Tetteh, Adem Büyük (Dk. 88 Mustafa Eskihellaç), Umut Bulut (Dk. 82  Mallan)
 
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Edgar Ie,  Marlon, Berat Özdemir, Baker (Dk. 90 Yunus Mallı), Bakasetas (Dk. 90 Hossaini),  Ekuban (Dk. 72 Flavio), Nwakaeme, Djaniny (Dk. 86 Benik Afobe)
 
Goller: Dk. 49 Bakasetas, 90 5 Nwakaeme (Trabzonspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 62 Hadebe (Yeni Malatyaspor)  Dk. 64 Vitor Hugo, Dk.  90 2 Berat Özdemir (Trabzonspor)
 
 

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Etiketler: Yeni Malatyaspor Trabzonspor süper lig
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