Yeni Malatyaspor 0 - Trabzonspor 2

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor , deplasmanda Yeni Malatya spor'u 2-0 yendi

4. dakikada Ekuban'ın derin oynadığı topa Marlon hareketlendi ancak hızlanan top Abdulsamed'de kaldı.

5. dakikada Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Marlon'un çevirdiği topa Ekuban'dan önce Semih ayak koyarak kornere gönderdi. Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı kornerde Malatyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

10. dakikada Orta saha çizgisinde Ahmed Ildız'dan rahat bir şekilde kurtulan Bakasetas, pasını Djaniny'ye aktardı. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren golcü futbolcunun şutu üstten auta çıktı.

12. dakikada Marlon'un uzun pasına hareketlenen Djaniny, harika bir vücut çalımıyla Wallace'dan kurtuldu. İçeriye kat eden Djaniny, yerden ortasını ceza sahasına gönderdi. Ekuban'dan önce araya giren Hadebe golü önledi ve top kornere çıktı. Bakasetas'ın kullandığı kornere iyi yükselen Vitor Hugo, kafa vuruşunu yaptı, top auta çıktı.

21. dakikada Malatyaspor etkili geldi. Chebake'in yaptığı ortaya yükselen Tetteh, kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta çıktı. 24. dakikada Yeni Malatyaspor'da Zeki Yavru 'nun sağ kanatta yaptığı ortada Semih Kaya kafa vuruşu yaptı, top dışarı çıktı.

26. dakikada Ekuban'ın ortasında Abdulsamed'in büyük hatası sonrası Nwakaeme topu boş ağlara gönderdi. Yan hakemin kalkan ofsayt bayrağı sonrası gol geçersiz sayıldı. VAR incelemesi sonrasında gol verilmedi, karar ofsayt.

30. dakikada Yeni Malatyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Zeki Yavru geçti. Zeki'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde Umut hamle yaptı ve diziyle topu kaleye gönderdi. Uğurcan, köşeye giden topu kornere gönderdi. Zeki'nin sol kanattan kullandığı kornerde Trabzonspor savunması topu uzaklaştırdı. 34. dakikada Trabzonspor sağ kanattan geldi. Ekuban'ın pasında Bakasetas topla buluştu ancak kontrolü iyi olmayınca araya Malatyaspor savunması girdi. 38. dakikada Hızlı gelişen Malatyaspor atağında Zeki'nin pasında ceza alanında topla buluşan Chebake içeriye çevirmek istedi ancak savunmadan seken top eline çarpınca top Trabzonspor'a geçti. 40. dakikada Malatyaspor'un rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta Zeki ceza alanındaki Tetteh'i gördü ancak zeminden seken top Tetteh'in eline çarptı.