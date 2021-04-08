Yeni Malatyaspor 1-1 Fenerbahçe

08 Nisan 2021 Perşembe - 17:58
| Son Güncelleme : 08 04 2021 - 21:03
Yeni Malatya
spor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin golünü 17. dakikada frikikten Enner Valencia atarken Yeni Malatyaspor'un sayısını 35. dakikada Mustafa Eskihellaç kaydetti.
Fenerbahçe Ozan Tufan
ve Valencia ile iki kez direğe takılırken Valencia'nın 67'de attığı gol de ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 90+4'te Pelkas net bir pozisyonda kale sahası önünde topu dışarı yolladı.
Son deplasman maçında Beşiktaş
ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, böylece bu sezon ilk kez art
arda iki deplasman maçında puan kaybetti.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 63'e, Yeni Malatyaspor ise 33'e çıkardı.
MAÇTAN DAKİKALAR
89' Direkten döndü! Mert Hakan'ın çevirdiği topta penaltı noktasında Valencia'nın şutunda kaleci Ertaç'ın müdahalesinin ardından top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
83' Yeni Malatyaspor'da Mallan yerini Malle'ye bıraktı.Stevie Mallan - Aly Malle
82' Karşılaşmada bu dakikalarda tempo oldukça düşük.
77' Fenerbahçe'de Ozan yerini Mert Hakan'a bıraktı.Ozan Tufan - Mert Hakan Yandas
77' Fenerbahçe'de Gusatavo yerini Sosa'ya bıraktı.Luiz Gustavo - José Sosa
74' Malatyaspor etkili geldi. Mustafa'nın ceza sahasına girer girmez şutunda savunmaya çarpan top dışarı çıktı.
69' Fenerbahçe'de Samatta yerini Thiam'a bıraktı.Mbwana Samatta - Mame Thiam
67' Pelkas'ın ceza sahasında şutunda seken topta kale önünde Valencia topu ağlara gönderdi. Gol, Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.
66' Yeni Malatyaspor'da Fofana yerini Ndizeye'ye bıraktı.Moryké Fofana - Eric Ndizeye
57' Direkten çıktı! Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından şutunda kaleci Ertaç'ın müdahalesinin ardından top üst direğe de çarpıp dışarı çıktı.
49' Pelkas'ın ceza sahası dışından şutunda top üstten dışarı gitti.
46' Fenerbahçe'de Osayi-Samuel yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.Bright Osayi-Samuel - Ferdi Kadioglu
46' Fenerbahçe'de İrfan Can yerini Pelkas'a bıraktı.Irfan Can Kahveci - Dimitrios Pelkas
46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.
40' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Valencia'nın kale sahasına sert ortasında Hafez'in ters vuruşunda kaleci Ertaç topu kornere gönderdi.
35' Kendi yarı sahasında aldığı topla ilerleyen Fofana'nın sağ kanattan ceza sahasına girer girmez arka direğe çevirdiği topu Mustafa Eskihellac ağlara gönderdi.Gol - Mustafa Eskihellac
33' Malatyaspor'da Mallan'ın ceza sahası dışında etkili şutunda top direk dibinden dışarı gitti.
28' Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı! Tetteh'in indirdiği topla savunma arkasına sarkan Fofana'nın ceza yayından şutunda top yandan dışarı çıktı.
25' Karşılaşma faul atışlarıyla sık sık duruyor.
18' Ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Valencia'nın yerden şutunda top ağlarla buluştu.Gol - Enner Valencia
5' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Ozan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Valencia, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Valencia'nın kale önü sol çaprazdan şutunda yan uzak kale direğinden dışarı gitti.
İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih, Hafez, Ahmed, Acquah, Mustafa Eskihellaç, Fofana, Adem, Tetteh (Muhtemel)
FENERBAHÇE: Altay
, Göhkan Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Osayi-Samuel, Valencia, Samatta