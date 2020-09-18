Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 1

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

18 Eylül 2020 Cuma - 21:56 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 22:14
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Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni  Malatyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.
 
19. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan gelişen Göztepe atağında  Soner Aydoğdu'nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Halil Akbunar'ın  vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
 
28. dakikada Cueva'nın sağ kanattan kullandığı korner atışına ceza  sahasında iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top Ndayishimiye'nin önünde  kaldı. Topu kale göndermek isteyen Ndayishimiye, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın  müdehalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasına gösterdi.
 
30. dakikada penaltı atışını kullanan Adem Büyük, düzgün bir vuruşla  meşin yuvarlağı kaleci  İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlarla buluşturdu: 1-1.
 
32. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın  savunma arkasına attığı topla buluşan Tripic, kaleciyi de geçerek topu içeriye  çevirdi. Araya giren Murat Akça, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
 
46. dakika Hafez'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi  yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda top auta çıktı.
 
49. dakika Chebake'nin kullandığı taç atışıyla ceza sahasında topla  buluşan Cueva'nın vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.
 
69. dakikada Cueva'nın ceza sahasından yaptığı vuruşta, savunma meşin  yuvarlağı uzaklaştırdı.
 
82. dakikada Zuqui'nin sol kanattan kullandığı korner atışında ceza  sahasında iyi yükselen Chebake'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
 
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
 
 
Stat: Yeni Malatya 
 
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
 
Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Ndayishimiye, Murat Akça, Hafez,  Acquah, Adem Büyük, Cueva (Dk. 81 Hadebe), Ahmet Ildiz (Dk. 90 2 Mustafa  Eskihellaç), Fofana (Dk. 62 Lukoki), Umut Bulut (Dk. 82 Zuqui)
 
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan  Öztürk, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Halil  Akbunar, Mossoro (Dk. 72 Ndiaye), Tripic (Dk. 88 Burekovic), Brown (Dk. 90 5  Titi)
 
Goller: Dk. 19 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 30 Adem Büyük (Penaltıdan)  (Yeni Malatyaspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 28 İrfan Can Eğribayat, Dk. 36 Yalçın Kayan, Dk. 36  Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 45 Chebake, Dk. 78 Ahmet Ildiz (Yeni Malatyaspor)
 
 
 

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Yeni  Malatyaspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

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Etiketler: Yeni Malatyaspor Göztepe Süper Lig
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