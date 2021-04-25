Yeni Malatyaspor: 2 Ankaragücü: 1

Yeni Malatyaspor, evinde Ankaragücü'nü 2-1 yendi ve puanını 40'a çıkarıp rahatladı.

25 Nisan 2021 Pazar - 15:52 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 15:56
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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor, Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 55'te Adem Büyük ve 78'de Benjamin Tetteh'in attığı gollerle 2-1 kazandı. Böylelikle Yeni Malatyaspor ligde kalma yrışında kritik bir galibiyete imza attı. Ankaragücü'nde 61'de Idriz Voca'nın yerine oyuna giren Geraldo 66'da direkt kırmızı kart gördü. Başkent ekibini tek golünü 90+3'te Joseph Paintsil attı.
 
Bu sonuçla 40 puana yükselen Yeni Malatyaspor, küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Ankaragüxü ise 38 puanda kaldı.

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Etiketler: malatyaspor ankaragücü
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