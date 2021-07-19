Yeni Malatyaspor'a Burkino Faslı orta saha

Yeni Malatyaspor Burkino Faslo milli orta saha Ismahila Ouedraogo ile anlaşmaya vardı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 10:10
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Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Daha önce Stevie Mallan, Mert Örnek, Benjamin Tetteh ve Oussama Haddadi'yi kadrosuna katan sarı siyahlılar, beşinci transferini gerçekleştirmeye çok yakın.
 
Malatya ekibi, Burkino Faso'lu orta saha oyuncusu Ismahila Ouedraogo ile anlaşma sağladı. 21 yaşındaki futbolcu ile kısa süre içerisinde 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
 
6 kez milli oldu
 
Burkino Faso ile 6 maça çıkan Ouedraogo, 2018 yılından beri ekibi ülkesinde AS Douanes forması giyiyor.

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Etiketler: Ismahila Ouedraogo malatyaspor
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