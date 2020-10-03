Yeni Malatyaspor - Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig’in geride kalan 3 haftasında 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Yeni Malatyaspor, Antalyaspor’u konuk ediyor.

03 Ekim 2020 Cumartesi - 13:26 | Son Güncelleme : 03 10 2020 - 14:28
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Süper Lig’in geride kalan 3 haftasında 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Yeni Malatyaspor, Antalyaspor’u konuk ediyor. Yeni Malatyaspor ilk galibiyeti almak istiyor. Antalyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak. 
 
 
Yeni Malatyaspor 1-0 Antalyaspor
 
Dakika 10 Tetteh
 
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Lukoki, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Issam, Adem
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Mukairu, Amilton, Jahovic.
 
 
Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde bu maçın hazırlıklarını tamamlayan Malatya ekibi, 3 puan için kenetlendi. Süper Lig’in ilk 3 haftalık bölümünde oldukça formda bir görüntü ortaya koyan Antalyaspor ile evinde karşılaşacak Yeni Malatyaspor, rakibini yenerek bu sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.
 
Antalyaspor dış sahada rekor peşinde
Süper Lig’de en son deplasman yenilgisini 280 gün önce yaşayan Fraport TAV Antalyaspor, dış sahada Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçta da mağlubiyet yaşamaması halinde kulüp tarihinde ilk kez 10 maçlık seri yakalayacak.
 
Kırmızı-beyazlılar, ligde 2019-2020 sezonunu üst üste 11 maç yenilmeyerek ve deplasmandaki son 8 karşılaşmasını kaybetmeyerek 9. sırada tamamladı. Antalyaspor, Süper Lig’deki en son ki deplasman yenilgisini, 28 Aralık 2019’da gerçekleşen 17. hafta mücadelesinde Galatasaray’a 5-0 yenilerek yaşadı.
 
 
Tuna yönetiminde dış sahada yenilgiyi unuttular
Bu karşılaşmadan sonra takımın başına geçen teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde hiçbir deplasman maçını kaybetmeyen Antalyaspor, 2020-2021 sezonuna da iyi başlangıç yaptı. Takım, deplasman maçlarında yakaladığı başarılı performansı devam ettiriyor. Antalyaspor, bu sezonun ilk deplasman mücadelesinde ligin 2. haftasında 19 Eylül’de konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
 
Yeni rekor hedefi
Ligde 9 maçtır üst üste dış saha karşılaşmalarından eli boş dönmeyen 4 galibiyet, 5 beraberlikle 17 puan toplama başarısı gösteren Fraport TAV Antalyaspor, yarın Yeni Malatyaspor’a konuk olacağı maçta yeni deplasman rekoru için sahaya çıkacak.

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Etiketler: Yeni Malatyaspor Antalyaspor süper lig
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