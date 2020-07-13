Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 0-1

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada penaltıdan Caner Erkin kaydetti.

13 Temmuz 2020 Pazartesi - 23:08
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Süper Lig'de 32. hafta maçında kümede kalma hesapları yapan Yeni Malatyaspor ile Şampiyonlar Ligi hedefi olan Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.
 
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52.dakikada penaltıdan Caner Erkin kaydetti. Siyah-beyazlılarda sarı- kart gören Kevin N'Koudou cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe derbisinde oynama şansını kaybetti.
 
Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 56'ye yükseltti ve 57 puanlı Sivasspor'u hemen arkasında haftayı kapattı. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.
 
Süper Lig'de 33. haftada Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

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