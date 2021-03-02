Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı Misli.com'da

Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş, Hamza Hamzaoğlu sonrası yoluna Ali Ravcı ile devam eden Yeni Malatyaspor'la kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

02 Mart 2021 Salı - 10:09
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YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ

Hamza Hamzaoğlu ile 6 maçlık 3 puan hasreti sonrası yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Ali Ravcı ile Ankara'daki Gençlerbirliği maçından 1 puanla dönmüştü.Semih Kaya'nın 21. dakikada kırmızı kart görmesi oyun içinde bazı planları değiştirirken, 34'te Benjamin Tetteh'in müthiş bir depar sonrası attığı gol görülmeye değerdi.Semih atılınca sol açık Karim Hafez sol beke, sol bek Teenage Hadebe de sol stopere geçmişti. "10 numara" gibi başlayan Stevie Mallan da ilk yarının son 25 dakikasında orta sahanın solunda kaybolup gitmişti.Cezası sona eren Adem Büyük yeniden ilk 11'e dönecek. Mallan da "muhtemelen" yeniden "10 numara" bölgesinde oynamaya devam edecektir.Hamza Hamzaoğlu'nun aksine Ali Ravcı, Mustafa Eskihellaç ile Gençlerbirliği maçına başlamıştı. Kubilay Kanatsızkuş süre almadı, Umut Bulut da Mallan sol tarafta yapamayınca ikinci yarı oyuna dahil olmuştu.

Şampiyonluk yarışında olan ve 3 maçtır firesiz devam eden Beşiktaş'ta ise Francisco Montero ve Cenk Tosun, Malatya'ya gelen deplasman kafilesinde yer almadı.Bay geçtikten sonra Denizlispor karşısında Bernard Mensah'ı kesip Adem Ljajic'le daha çok hücumu düşünen bir Beşiktaş izlemiştik. TD Sergen Yalçın'ın bu kararına golle karşılık veren Ljajic'i ilk 11 oynatmayı sürdürmesi bekleniyor.Sakatlıktan çıktığı için aynı maçı yedek kulübesinde geçiren Rachid Ghezzal, yeniden ilk 11'deki yerini alacaktır. Bu durumda Cyle Larin de sol açıktaki yerine geri dönecektir.3 maç suskun kaldıktan sonra 1 gol atıp 1 de asist yapan Vincent Aboubakar, rakip stoperlerin korkulu rüyası olmaya devam edecek. 

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Yeni Malatyaspor'un ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Beşiktaş'ın ligdeki son 6 maçının 5'i "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Bu sezon ligde en fazla kafa golü atan takım Beşiktaş (11 gol); en fazla kafa golü yiyen ekip ise Yeni Malatyaspor... (10 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!%74'lük kesim son 3 lig maçını gol yemeden kazanan siyah-beyazlı ekibe Yeni Malatyaspor karşısında da güveniyor...%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.
 

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