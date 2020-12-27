Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - 3

Süper Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi.

27 Aralık 2020 Pazar - 18:21
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Stat: Yeni Malatya 
 
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan
 
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake (72. Fofana), Semih Kaya,  Hadebe, Karim Hafez, Ndayishimiye, Acquah (Dk. 72 Zeki Yavru), Tetteh, Kubilay  Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut (Dk. 72 Olcay Şahan)
 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kayacan Erdoğan (Dk. 33 Batuhan  Ünsal), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 68 Mehmet Murat Uçar), Hasan Hatipoğlu, Teikeu,  Schwechlen, Osman Çelik, Donald, Emrah Başsan (Dk. 79. Hamroun), Obertan (Dk. 79  Petrus Boumal), Novikovas, Ricardo Gomes (Dk. 79 Rashad Muhammed)
 
Goller: Dk. 44 Ricardo Gomes, Dk. 67 Donald, Dk. 71 Obertan  (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 62 Acquah (Yeni Malatyaspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 25 Acquah, Dk. 46 Hadebe, Dk. 73 Adem Büyük (Yeni  Malatyaspor), Dk. 36 Hasan Hatipoğlu, Dk. 45 2 Obertan, Dk. 63 Cenk Ahmet  Alkılıç, Dk. 74 Emrah Başsan, Dk. 83 Petrus Boumal, Dk. 87 Mehmet Murat Uçar  (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
 
MAÇTAN DAKİKALAR
  
48. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası yayı üzerinden kullandığı  serbest vuruşta, kaleci Ertaç Özbir topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
 
62. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği yakaladı. Karim Hafez'in sol  çizgi üzerinden attığı pasla ceza sahası dışında topla bulunan Acquah'ın yaptığı  sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
 
  67. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan  savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Donald'ın yaptığı vuruşta, top  filelerle buluştu: 2-1.
 
71. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Novikovas'ın pasıyla  topla buluşan Obertan, düzgün bir vuruşta topu filelere gönderdi: 1-3.
 
90 2. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan attığı pasla topla buluşan Semih  Kaya, kafayla meşin yuvarlağı Tetteh'e indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı  vuruşta, top kaleci Batuhan Ünsal'ın sağından auta çıktı.
 
Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona  erdi.
 

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