Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - 3

27 Aralık 2020 Pazar - 18:21
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Kemal Yılmaz
, Yusuf Bozdoğan
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake (72. Fofana), Semih Kaya, Hadebe, Karim Hafez, Ndayishimiye, Acquah (Dk. 72 Zeki Yavru
), Tetteh, Kubilay Kanatsızkuş, Adem Büyük, Umut Bulut
(Dk. 72 Olcay Şahan)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
: Kayacan Erdoğan (Dk. 33 Batuhan Ünsal), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 68 Mehmet Murat Uçar), Hasan
Hatipoğlu, Teikeu, Schwechlen, Osman Çelik, Donald, Emrah Başsan
(Dk. 79. Hamroun), Obertan (Dk. 79 Petrus Boumal), Novikovas, Ricardo Gomes (Dk. 79 Rashad Muhammed)
Goller: Dk. 44 Ricardo Gomes, Dk. 67 Donald, Dk. 71 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 62 Acquah (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Acquah, Dk. 46 Hadebe, Dk. 73 Adem Büyük (Yeni Malatyaspor), Dk. 36 Hasan Hatipoğlu, Dk. 45 2 Obertan, Dk. 63 Cenk Ahmet Alkılıç, Dk. 74 Emrah Başsan, Dk. 83 Petrus Boumal, Dk. 87 Mehmet Murat Uçar (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
48. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahası yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ertaç Özbir topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
62. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği yakaladı. Karim Hafez'in sol çizgi üzerinden attığı pasla ceza sahası dışında topla bulunan Acquah'ın yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
67. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Emrah Başsan'ın sağdan savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Donald'ın yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 2-1.
71. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Novikovas'ın pasıyla topla buluşan Obertan, düzgün bir vuruşta topu filelere gönderdi: 1-3.
90 2. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan attığı pasla topla buluşan Semih Kaya, kafayla meşin yuvarlağı Tetteh'e indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, top kaleci Batuhan Ünsal'ın sağından auta çıktı.
Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.