Yeni Malatyaspor'dan Sinan Gümüş atağı

Sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Yeni Malatyaspor, transferde coştu...

Haddadi, Aabid, Taha ve Cengizhan'ı kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, geçtiğimi sezon kiralık oynayan Tettehile Mallan'ın da bonservisini almayı başardı. Bu iki futbolcuyla yoluna devam edecek olan Doğu ekibi, bir bomba daha patmayı hedefliyor.

