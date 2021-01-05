Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor

Süper Lig'in 17. haftasında Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor 3 puan mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

05 Ocak 2021 Salı - 17:35
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Süper Lig'in 17. haftasında Yeni  Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor 3 puan mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
 
 
Yeni Malatyaspor: 2 - Demir Grup  Sivasspor: 2 
 
17. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Orta sahadan topu taşıyan  Robin Yalçın, ceza sahasında Gradel'le yaptığı verkaçta topu arka direkte bulunan  Erdoğan Yeşilyurt'a ortaladı. Bu oyuncunun iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda  meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'in sağından ağlarla buluştu: 0-1
 
22. dakikada ceza sahası içerisinde Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan  yaptığı ortayla buluşan Gradel'in vuruşunda top auta çıktı.
 
25. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği yakaladı. Ceza sahasın yayı  üzerinde topla buluşan Adem Büyük, topu sağ kanatta bulunan Chebake ile  buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa düzgün bir vuruş yapan  Fofana, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1
 
31. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan  ortaladığı topa, ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşu ağlarla  buluştu: 1-2
 
Karşılaşmanın ilk yarısı Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle  tamamlandı.
 
63. dakikada Tetteh skora eşitliği getiren golü attı. 2-2
 
 
Stat: Yeni Malatya
 
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mustafa Savranlar, Cemal Alpay
 
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent  Cevahir, Ahmed Ildiz, Acquah, Adem Büyük, Tetteh, Fofana, Topalli
 
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye,  Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan Yeşilyurt,  Gradel, Yatabare
 
Goller: Dk. 17 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 32 Gradel (Demir Grup  Sivasspor), Dk. 25 Fofana (Yeni Malatyaspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 29 Topalli, Dk. 34 Wallace (Yeni Malatyaspor), Dk.  30 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)
 
 
 

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Etiketler: Yeni Malatyaspor Demir Grup Sivasspor süper lig
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