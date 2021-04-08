Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

İrfan Buz yönetimindeki çıktığı ilk 2 maçta galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, Emre Belözoğlu ile şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe'yi konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

08 Nisan 2021 Perşembe - 9:15
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Sezona Hamza Hamzaoğlu'yla başlayan Yeni Malatyaspor, arka arkaya kötü sonuçlar gelince çareyi İrfan Buz'da aramaya karar vermişti. İrfan Hoca da 2 maçtır takımın başında, 5 gol yedi, sadece 1 puan toplayabildi. Ciddi anlamda koronavirüs ile de savaşıyorlar... Tam 7 oyuncu karantinada, Teenage Hadebe cezalı, 2 de sakat var. Toplam eksik sayısı 10! Sakatlardan Zeki Yavru son antrenmanda takımla çalıştı, karantinada olanlardan da Jody Lukoki geri döndü ama durumları maç saati netlik kazanacak. Olcay Şahan, Umut Bulut, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmet Ildız gibi ilk 11'de yer bulan isimler Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. İrfan Buz'un Jospin Nshimirimana, Eric Ndizeye, Doğukan Emeksiz gibi genç isimleri kadroya alması şaşırtıcı olmaz. Orta alan tamamen Afriyie Acquah'a emanet olacak. Hücumda Benjamin Tetteh izleyeceğiz. Arkasında Stevie Mallan, kanatlarda da Mustafa Eskihellaç ve Moryke Fofane forma giyecek.
 
Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı Denizlispor karşılaşmasını 1-0 kazanan, Erol Bulut dönemine kıyasla sahaya konan futbolda pek bir farklılık göremediğimiz Fenerbahçe'de, taraftarları sevindiren tek gelişme Mbwana Samatta'nın yeniden gol atması oldu. Sarı lacivertlilerin deplasman kafilesinde Altay Bayındır'ın yedeği olarak 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin ve Canberk Aydemir yer aldı. Harun Tekin ile Oytun Özdoğan sakat. Koronavirüs karantinaları sona ermesine rağmen maç kondisyonu yeterli görülmeyen Nazım Sangare ve Papiss Cisse de Malatya'ya götürülmedi. Denizlispor karşısında alışılmış 4-2-3-1'in aksine takımı 4-1-4-1 gibi sahaya sürüp Sinan Gümüş sürprizi yapan Belözoğlu, maç sonrasında "Her maçın hikayesi, taktiği, oyuncu tercihleri farklıdır" demişti... Bakalım bu sefer ne gibi bir sürpriz yapacak? Anlaşılan o ki, Samatta'yı yine ilk 11'de göreceğiz. 4-1-4-1'de ısrar edilirse bu sefer kanatta Bright Osayi-Samuel başlayacaktır. İrfan Can Kahveci de kenardan gelip ciddi "akıl" koymuştu, onu da bu sefer maçın başından itibaren izleriz.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Yeni Malatyaspor'un son 8 lig maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik. (2'si İrfan Buz'la)
- Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 8 lig maçını kaybetmedi. (6 galibiyet - 2 beraberlik)
- Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 10 deplasman maçını da kazanırken; Yeni Malatyaspor, İstanbul takımlarını konuk ettiği son 9 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik - 4 mağlubiyet)
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu! %69'luk kesim Emre Belözoğlu yönetiminde kayıpsız ilerlemek isteyen sarı lacivertli takıma, Malatya deplasmanında da güveniyor... %7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.
 
 

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Etiketler: Yeni Malatyaspor Fenerbahçe misli
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