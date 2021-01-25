Yeni Malatyaspor Gentian Selmani ile anlaşmaya vardı

25 Ocak 2021 Pazartesi - 8:24
Dün evinde Galatasaray
’a 1-0 kaybederek 2 maç aradan sonra sahadan boynu büyük ayrılan Yeni Malatyaspor’da maddi anlamda büyük problemler yaşanırken, Hamza Hamzaoğlu
’nun ekibinde Ertaç Özbir’in de sakatlanması moralleri bir hayli bozdu.
ERTAÇ EN AZ 6 HAFTA YOK!
Galatasaray maçı öncesi sakatlığı açıklanan ve yerini Abd
ülsamed Damlu’ya bırakmak zorunda kalan Ertaç Özbir’in en az 6 hafta kaleyi koruyamayacağı öğrenilirken, Malatyaspor’un şimdiden kaleci arayışlarına koyulduğu bildirildi. Dün genel anlamda iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen Ryan Babel’den hatalı bir gol yiyen Abdulsamed’in yine alternatif olarak düşünüldüğü belirtilirken, Malatyaspor yönetiminin Menemenspor’da oynayan Gentian Selmani ile görüşmelere başladığı kaydedildi.
GENTİAN SELMANİ MALATYASPOR İLE ANLAŞTI
Özellikle geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig’e damga vuran Selmani sadece Süper Lig ekiplerinin değil Avrupa
kulüplerinin de dikkatini çekerken, genç eldivenin Arnavutluk
Milli Takımı’na davet edilmesi Menemenspor’un transferdeki başarısını göstermişti. Artık Süper Lig’de boy göstermek isteyen 22 yaşındaki file bekçisi Malatyaspor’un teklifini kabul ederken, anlaşmanın kısa bir süre içerisinde resmiyet kazanacağı ifade edildi.