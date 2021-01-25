Yeni Malatyaspor Gentian Selmani ile anlaşmaya vardı

Ertaç Özbir'in sakatlığıyla sarsılan Yeni Malatyaspor, Menemenspor'da oynayan Arnavut eldiven Gentian Selmani ile el sıkıştı.

25 Ocak 2021 Pazartesi - 8:24
İLGİLİ HABERLER
Yeni Malatyaspor: 0 - Galatasaray: 1 Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da iki sakatlık Süper Lig - Atakaş Hatayspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 2 Hes Kablo Kayserispor 1 - Yeni Malatyaspor 0 G.Saray talip oldu Malatyaspor 3 milyon euro çekti

Dün evinde Galatasaray’a 1-0 kaybederek 2 maç aradan sonra sahadan boynu büyük ayrılan Yeni Malatyaspor’da maddi anlamda büyük problemler yaşanırken, Hamza Hamzaoğlu’nun ekibinde Ertaç Özbir’in de sakatlanması moralleri bir hayli bozdu.

ERTAÇ EN AZ 6 HAFTA YOK!
 
Galatasaray maçı öncesi sakatlığı açıklanan ve yerini Abdülsamed Damlu’ya bırakmak zorunda kalan Ertaç Özbir’in en az 6 hafta kaleyi koruyamayacağı öğrenilirken, Malatyaspor’un şimdiden kaleci arayışlarına koyulduğu bildirildi. Dün genel anlamda iyi bir mücadele ortaya koymasına rağmen Ryan Babel’den hatalı bir gol yiyen Abdulsamed’in yine alternatif olarak düşünüldüğü belirtilirken, Malatyaspor yönetiminin Menemenspor’da oynayan Gentian Selmani ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

GENTİAN SELMANİ MALATYASPOR İLE ANLAŞTI
 
Özellikle geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig’e damga vuran Selmani sadece Süper Lig ekiplerinin değil Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekerken, genç eldivenin Arnavutluk Milli Takımı’na davet edilmesi Menemenspor’un transferdeki başarısını göstermişti. Artık Süper Lig’de boy göstermek isteyen 22 yaşındaki file bekçisi Malatyaspor’un teklifini kabul ederken, anlaşmanın kısa bir süre içerisinde resmiyet kazanacağı ifade edildi.

 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: gentian selmani malatyaspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
FLAŞ GELİŞME! Fenerbahçe'den bir bomba daha... Aaron Boupendza sürprizi FLAŞ GELİŞME! Fenerbahçe'den bir bomba daha... Aaron Boupendza sürprizi
Beşiktaş'ta herkes Adem Ljajic'i konuşuyor! Maça damga vurduBeşiktaş'ta herkes Adem Ljajic'i konuşuyor! Maça damga vurdu Galatasaray Mostafa Mohamed bombasını patlattı! 2 milyon dolar...Galatasaray Mostafa Mohamed bombasını patlattı! 2 milyon dolar... Galatasaray'da Emre Akbaba'ya büyük tepki! '34 yaşındaki Arda daha çok koşuyor'Galatasaray'da Emre Akbaba'ya büyük tepki! '34 yaşındaki Arda daha çok koşuyor'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.