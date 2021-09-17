Yeni Malatyaspor - Karagümrük: 3-4

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında Karagümrük'ü ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen maçta kazanan 4-3'lük skorla Fatih Karagümrük oldu.

Yeni Malatyaspor'un gollerini Tetteh, Mustafa Eskihellaç ve Mounir kaydetti. Fatih Karagümrük'ün gollerini ise Bertolacci (2) ile Pesic (2) attı.

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK: 3-4

GOLLER: 18' Tetteh (Yeni Malatyaspor), 24' Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor), 31' ve 88' Bertolacci (Karagümrük), 40' Mounir (Yeni Malatyaspor), 44' ve 73' Pesic (Karagümrük)

KIRMIZI KART: 61' Jospin Nshimirimana

Penaltı VAR ile iptal edildi

71. dakikada Yeni Malatyaspor'un kazandığı penaltı VAR incelemesi ardından ofsayt kararıyla iptal edildi.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Emin, Wallace, Sadık, Haddadi, Aabid, Ndong, Chouiar, Mustafa, Adem Büyük, Tetteh

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Burak, Balkovec, Erhun, Efe, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic