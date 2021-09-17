Yeni Malatyaspor - Karagümrük: 3-4

Süper Lig'in 5'inci haftasında Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma, Karagümrük'ün 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

17 Eylül 2021 Cuma - 22:39
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında Karagümrük'ü ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen maçta kazanan 4-3'lük skorla Fatih Karagümrük oldu.
 
Yeni Malatyaspor'un gollerini Tetteh, Mustafa Eskihellaç ve Mounir kaydetti. Fatih Karagümrük'ün gollerini ise Bertolacci (2) ile Pesic (2) attı.
 
YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK: 3-4
 
GOLLER: 18' Tetteh (Yeni Malatyaspor), 24' Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor), 31' ve 88' Bertolacci (Karagümrük), 40' Mounir (Yeni Malatyaspor), 44' ve 73' Pesic (Karagümrük)
 
KIRMIZI KART: 61' Jospin Nshimirimana
 
Penaltı VAR ile iptal edildi
71. dakikada Yeni Malatyaspor'un kazandığı penaltı VAR incelemesi ardından ofsayt kararıyla iptal edildi.
 
İLK 11'LER
 
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Emin, Wallace, Sadık, Haddadi, Aabid, Ndong, Chouiar, Mustafa, Adem Büyük, Tetteh
 
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Zukanovic, Burak, Balkovec, Erhun, Efe, Bertolacci, Karamoh, Ahmed Musa, Pesic

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