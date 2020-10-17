Yeni Malatyaspor - Konyaspor, Kayserispor - Sivasspor (CANLI)

12. dakikada Sivasspor, etkili geldi. Max Gradel'in sol kanattan altı pasa yaptığı ortada Hakan Arslan 'dan önce Yasin kafayı vurarak topu kornere yolladı.

13. dakikada Sivasspor, kullanılan kornerde bu kez Yatabare ile gole yaklaştı. Yatabare'nin kafa vuruşunu Yaw Ackah çizgide çıkarmayı başardı.

15. dakikada Kayserispor'da Campanharo'nun uzak mesafeden yaptığı etkili vuruşu Sivasspor kalecisi Samassa çıkardı.

29. dakikada Ziya attığı golle Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, İlhan, Ackah, Fernandes, Kanga

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare