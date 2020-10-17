Yeni Malatyaspor - Konyaspor, Kayserispor - Sivasspor (CANLI)

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Kayserispor ise evinde Sivasspor karşısında 3 puan mücadelesi veriyor.

17 Ekim 2020 Cumartesi - 15:56 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 16:31
İLGİLİ HABERLER
2006'da Süper Lig'de oynuyordu Azerbaycan ordusuna katıldı 4 Süper Lig kulübü PFDK'ya sevk edildi 34'lük Fernandes Süper Lig'e geldi Denizlispor 0-0 Konyaspor Yeni Malatyaspor 1-0 Antalyaspor

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Kayserispor ise evinde Sivasspor karşısında 3 puan mücadelesi veriyor.
 
 
Yeni Malatyaspor 0-0 Konya
 
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Kravets
 
Yeni Malatyaspor: Abdulsamet, Chebake, Wallace, Semih, Erkan, Ahmed, Acquah, Zeki, Adem, Olcay, Tetteh
 
 
Kayserispor 0-1 Sivasspor
 
12. dakikada Sivasspor, etkili geldi. Max Gradel'in sol kanattan altı pasa yaptığı ortada Hakan Arslan'dan önce Yasin kafayı vurarak topu kornere yolladı. 
 
13. dakikada Sivasspor, kullanılan kornerde bu kez Yatabare ile gole yaklaştı. Yatabare'nin kafa vuruşunu Yaw Ackah çizgide çıkarmayı başardı. 
 
15. dakikada Kayserispor'da Campanharo'nun uzak mesafeden yaptığı etkili vuruşu Sivasspor kalecisi Samassa çıkardı. 
 
29. dakikada Ziya attığı golle Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.
 
 
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, İlhan, Ackah, Fernandes, Kanga
 
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare
 
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Süper Lig Yeni Malatyaspor Konyaspor Kayserispor Sivasspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Alper Potuk ikinci sarı karttan kırmızı gördü, ortalık karıştı! Alper Potuk ikinci sarı karttan kırmızı gördü, ortalık karıştı!
Ozan Tufan, Fenerbahçe'den sonra yeni adresi için kararını verdi!Ozan Tufan, Fenerbahçe'den sonra yeni adresi için kararını verdi! Transferler bitti! İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları...Transferler bitti! İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları... Cemal Ersen: “O” kent Aydınus’a yasak!Cemal Ersen: “O” kent Aydınus’a yasak!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.