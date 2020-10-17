Yeni Malatyaspor - Konyaspor, Kayserispor - Sivasspor (CANLI)

17 Ekim 2020 Cumartesi - 15:56
| Son Güncelleme : 17 10 2020 - 16:31
Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Konya
spor'u konuk ediyor. Kayserispor
ise evinde Sivasspor
karşısında 3 puan mücadelesi veriyor.
Yeni Malatyaspor 0-0 Konya
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abd
ülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Shengelia, Kravets
Yeni Malatyaspor: Abdulsamet, Chebake, Wallace, Semih, Erkan, Ahmed, Acquah, Zeki, Adem, Olcay, Tetteh
Kayserispor 0-1 Sivasspor
12. dakikada Sivasspor, etkili geldi. Max Gradel'in sol kanattan altı pasa yaptığı ortada Hakan Arslan
'dan önce Yasin kafayı vurarak topu kornere yolladı.
13. dakikada Sivasspor, kullanılan kornerde bu kez Yatabare ile gole yaklaştı. Yatabare'nin kafa vuruşunu Yaw Ackah çizgide çıkarmayı başardı.
15. dakikada Kayserispor'da Campanharo'nun uzak mesafeden yaptığı etkili vuruşu Sivasspor kalecisi Samassa çıkardı.
29. dakikada Ziya attığı golle Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Campanharo, Hasan
Hüseyin, İlhan, Ackah, Fernandes, Kanga
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Ziya, Cofie, Erdoğan, Hakan, Fajr, Gradel, Yatabare