Yeni Malatyaspor Sumudica ile resmen anlaşmaya vardı

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatya spor, teknik direktörlüğe Marius Sumudica'yı getirdi.

Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Marius Sumudica ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, Sumudica ile kulüp başkanı Adil Gevrek'in sözleşmeyi imzalayan fotoğrafına yer verildi.