Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, Yeni Malatayspor deplasmanına konuk oluyor. Yaptığı transferlerle dikkat çeken Karadeniz ekibi, 3 eksikle gittiği deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Yeni Malatyaspor ise sezona iyi başlamanın peşinde.

16 Ağustos 2021 Pazartesi - 19:59 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 20:29
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Öznur  Kablo Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 4-1  üstünlüğüyle sonuçlandı.
 
Yeni Malatyaspor: 1 - 4 :Trabzonspor
 
  
3. dakikada Trabzonspor, Bekasetas ile öne geçti. Sol kanattan gelişen  konuk ekibin atağında Hamsik'in ceza alanına ortasına penaltı noktası üzerinden  iyi yükselen Bakasetas, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
 
10. dakikada konuk ekip Nwakaeme ile farkı ikiye çıkardı. Ceza alanı  ön çizgisinde topla buluşan Djaniny, solundaki Nwakaeme'yi gördü. Uygun  pozisyondaki bu oyuncunun düzgün şutu, filelerle buluştu: 0-2.
 
19. dakikada ev sahibi ekibin sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta  Mallan'ın doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Uğurcan son anda kornere çeldi.
 
26. dakikada Yeni Malatyaspor Mallan ile gole bir kez daha yaklaştı.  Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Eskihallaç'nın ceza alanına çevirdiği topa  çaprazdan vuran Mallan'ın şutu direğin dibinden auta gitti.
 
29. dakika ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme'nin ara  pasıyla buluşan Gervinho'nun vuruşunda Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. 0-3.
 
32. dakikada Yeni Malatyaspor'da, sağ kanattan topu sürerek ceza  sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın sol kale direğinin dibine gönderdiği pasa  yatarak dokunan Adem Büyük, kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen topu ağlara  gönderdi: 1-3.
 
42. dakikada Trabzonspor farkı yeniden 3'e çıkardı. Sağ kanattan  gelişen Trabzonspor atağında ceza alanına giren Gervinho çizgiden topu ortaya  çevirdi, arka direkte Hamsik şutunu çekti. Kaleci Ertaç Özbir'in ayağıyla yaptığı  ters müdahale sonucu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-4.
 
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Trabzonspor 4-1'lik üstünlükle  soyunma odasına gitti.
 
 
 
Stat: Yeni Malatya 
 
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç
 
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Haddadi, Wallace, Semih  Kaya, Hafez, Buğra Çağıran, Aabid, Mallan, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük,  Tetteh.
 
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, İsmail Köybaşı, Hugo, Edgar Ie, Peres,  Berat Özdemir, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme, Djaniny, Gervinho.
 
Goller: Dk. 3 Bekasetas, Dk. 10 Nwakaeme, Dk. 29 Gervinho, Dk. 42   Ertaç Özbir (Kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 32 Adem Büyük (Öznur Kablo Yeni  Malatyaspor)
 
Sarı Kart: Dk. 23 Nwakaeme (Trabzonspor)
 
 
 
 

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Etiketler: süper lig Trabzonspor Yeni Malatyaspor
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