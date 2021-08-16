Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının heyecanı Misli.com'da!

Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirip ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Trabzonspor , 3. ön eleme turunda Molde engelini geçerek play-off ön elemesinde oynama hakkı kazandı ve İtalya 'nın önemli kulüplerinden Roma ile eşleşti. Gervinho ve Marek Hamsik'le kadrosunu güçlendiren bordo-mavililer, Caleb Ekuban'ı ise yaklaşık 2 milyon euro karşılığında Genoa'ya sattı. Orta sahaya aynı zamanda Dorukhan Toköz takviyesi de yapıldı ancak milli futbolcu sakatlığı nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı. Sol bek alternatifi İsmail Köybaşı oldu. Sağa beke alınan Bruno Peres, zaman zaman solda da oynatıldı. Sakatlığını henüz tam olarak atlatamayan Abd ülkadir Ömür ve bir diğer yeni transfer Fode Koita da Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek. 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle transfer edilen Danimarkalı forvet Andreas Cornelius ise kadroda yer alıyor, durumu maç saati netlik kazanacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın ligde oynadığı son 5 maçın tamamını Trabzonspor kazandı. (5 maç - 12 gol)

- İrfan Buz daha önce Trabzonspor'a 4 kez rakip oldu, hiçbir maçı kazanamadı. (2 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor'a karşı deplasmanda 3 kez boy gösterdi, 3 maçı da 2-0 kazandı.

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