Yeni Malatyasporlu futbolcu Ndayishimiye, maç sonu rahatsızlık geçirdi

Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Youssouf Ndayishimiye, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü'yle oynadıkları karşılaşmanın ardından saha ortasında rahatsızlık geçirdi. Oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yapan Teknik Direktör Hamzaoğlu, "Kafa kafaya çarpışma olduğunu söylemiş bir oyuncu. Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi var. İnşallah ciddi bir şeyi çıkmaz." şeklinde konuştu.

02 Ocak 2021 Cumartesi - 19:20
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Karşılaşmanın sona ermesinden sonra kenara başının döndüğünü işaret eden Ndayishimiye, daha sonra kendini yere bıraktı ve iki kulübün sağlıkçıları hemen sahaya girdi.
 
Yan yatırılan 22 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 10 dakika ilk müdahale yapıldı. Bu sırada sahaya tedbir amaçlı ambulans da geldi. Tansiyonu düştüğü ve bu yüzden başı döndüğü belirtilen Ndayishimiye, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.
 
Ndayishimiye'nin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.
 
Hamzaoğlu'ndan açıklama: "Biraz daha toparlandı"
 
Oyuncuda şiddetli baş ağrısı olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Youssouf biraz daha toparlandı. Tabii hastaneye göndereceğiz detaylı kontroller için. Kafa kafaya çarpışma olduğunu söylemiş bir oyuncu. Şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi var. İnşallah ciddi bir şeyi çıkmaz." ifadelerini kullandı.

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