Yeni takımı ses getirecek! Rekor bonservis

Schalke'nin yetenekli defans oyuncusu Ozan Kabak 22 milyon euro karşılığında Juventus'a gidiyor.

23 Ekim 2020 Cuma - 14:03
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İtalya Serie A ekibi Juventus'un, Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı transfer etmek istediği ve bu doğrultuda 22 milyon euroyu gözden çıkardığı öne sürüldü. İtalyan devi Juventus, ara transfer dönemi için listesini belirledi. Geçtiğimiz sezon, A Milli Takım formamızı giyen Merih Demiral'ı transfer eden Juventus şimdi de gözünü Ozan Kabak'a dikti.
 
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli oyuncu için Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici'nin hazırladığı teklif zorunlu satın alma maddesi içeriyor.
 
22 MİLYON EUROLUK TEKLİF
 
Buna göre Paratici, Alman kulübüne bir sezonluk kiralamanın sonunda 22 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi içeren bir teklif hazırladı.
 
Milan bu transferde artık geride kalırken, Juventus'un teklifinin ise Schalke 04 yönetimi tarafından çekimserlikle karşılandığı belirtildi.
 
TAKIM ARKADAŞI OLACAKLAR
 
Juventus'un transferi sonuçlandırması halinde Ozan Kabak, Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo ile takım arkadaşı olacak.
 
2000 jenerasyonunun bir parçası olan Ozan Kabak, Galatasaray altyapısından çıktıktan sonra özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekti.
 
İlk olarak Stuttgart'ın yolunu tutan yıldız stoper, Schalke 04'e yaptığı transfer sonrası Bundesliga'da kariyerine devam ediyor.
 
(Sabah)
 

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Etiketler: ozan kabak juventus
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