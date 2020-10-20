Yeni teknik adam bulundu! İlk teklif yapıldı

Trabzonspor'dan teknik direktörlük için sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavili ekip, Eddie Newton'ın yerine Özbekistan ekibi Pakhtakor'u çalıştıran eski teknik direktörü ve efsane futbolcusu Şota Arveladze'ye teklif yaptı.

Pakhtakor ile sözleşmesi 1,5 ay sonra bitecek olan Şota'ya resmi teklif yapan Trabzonspor yönetimi, Gürcü çalıştırıcıdan; 'Sözleşmem bitince konuşalım' yanıtı aldı.

Şota daha önce Süper Lig'de Kayserispor , Trabzonspor ve Kasımpaşa 'yı çalıştırmıştı.

PAKHTAKOR'DA TARİHİ BAŞARILAR YAKALADI! MAAŞI 1,5 MİLYON EURO

İki yıl önce Pakhtakor'un başına gelen Şota Arveladze, 6. sırada aldığı takımı 2. sıraya taşımış ve Asya Şampiyonlar Ligi 'ne götürmüştü. Geçen sezon ise Pakhtakor'u en yakın rakibine 20 puan fark atarak şampiyon yapan 47 yaşındaki Arveladze aynı zamanda Özbekistan Kupası'nı da kazandı. Pakhtakor'u 10 yıl aradan sonra Asya Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatan Şota Arveladze'nin maaşı ise yıllık 1,5 milyon Euro.

(Hürriyet)