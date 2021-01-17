Yeni transfer Attila Szalai'nin sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Atilla Szalai sağlık kontrolünden geçti.

17 Ocak 2021 Pazar - 13:41
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Ara transfer döneminin hızlı ekibi Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai'nin sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu.
 
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
 
Kulübümüzün ilgilendiği ve transfer sürecini ilerletmek için İstanbul'a gelen Macar stoper Attila Szalai, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
 
Detaylı kan tetkikleri yapılan Attila Szalai; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Macar futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
 

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Etiketler: atilla szalai fenerbahçe
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