Yeni transfer olmuştu testi pozitif çıktı

Trabzonspor'un yeni transferi Berat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

08 Ocak 2021 Cuma - 13:51
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Trabzonspor’un Gençlerbirliği takımından 2.5 milyon Euro bedelle transfer ettiği Berat Ayberk Özdemir koronavirüs olduğu gerekçesiyle Trabzon’a gelememişti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü koronavirüs tespiti konan oyuncu 10 günlük karantinaya alınmıştı.
 
POZİTİF ÇIKTI
 
61saat'in özel haberine göre karantina sürecini evinde geçiren ve semptom göstermeyen Bordo Mavili takımın yeni transferi Berat Özdemir için yapılan ilk testin sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
 
2 NEGATİF SONUÇ VERMESİ GEREKİYOR
 
TFF’nin kuralları gereği karantinadan çıkmak için 2 testin negatif olma şartı aranıyor. Testi pozitif çıkan oyuncu için 3 gün içinde yeni bir testin daha yapılacağı negatif sonuç alması halinde Trabzon’a davet edileceği öğrenildi.
 

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Etiketler: berat özdemir trabzonspor
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