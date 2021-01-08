Yeni transfer olmuştu testi pozitif çıktı

Trabzonspor’un Gençlerbirliği takımından 2.5 milyon Euro bedelle transfer ettiği Berat Ayberk Özdemir koronavirüs olduğu gerekçesiyle Trabzon ’a gelememişti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü koronavirüs tespiti konan oyuncu 10 günlük karantinaya alınmıştı.

POZİTİF ÇIKTI



61saat'in özel haberine göre karantina sürecini evinde geçiren ve semptom göstermeyen Bordo Mavili takımın yeni transferi Berat Özdemir için yapılan ilk testin sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

2 NEGATİF SONUÇ VERMESİ GEREKİYOR

TFF’nin kuralları gereği karantinadan çıkmak için 2 testin negatif olma şartı aranıyor. Testi pozitif çıkan oyuncu için 3 gün içinde yeni bir testin daha yapılacağı negatif sonuç alması halinde Trabzon’a davet edileceği öğrenildi.