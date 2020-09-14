Yeşilyurt'a yeni sponsor

Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı’na Sistem 9 ana sponsor oldu.

14 Eylül 2020 Pazartesi - 13:00
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 Yeşilyurt'a yeni  sponsor. İmza töreni spor kulübünün Yeşilyurt’taki tesislerinde yapıldı. Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilerek yapılan toplantı da, Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Akın konuşma yaptı.  Akın konuşmasında “Bu sponsorlukla kadın voleybol takımımızın ellerinde bu sporu da geleceğe taşımaya çalışacağız. Biz spora da katkı vermeyi çok önemsiyoruz. Bu; insana ve onun emeğine verdiğimiz değerin bir göstergesidir. Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı’na ana sponsor olduğumuz için de çok mutluyuz.  Sezon boyunca kalbimiz takımımızla, şirketimizin adı da formalarda yer alacak. Başarılı sporcu kardeşlerimize destek olacağımız için şirket olarak sevinçliyiz” dedi.
Sponsorluk imza törenine Yeşilyurt Spor Kulübü Başkanı Necmettin Karabacak, Sistem 9 Pazarlama Müdürü Harun R. Akol, Yeşilyurt Kadın Voleybol Takımı baş antrenörü Kamil Söz, takım kaptanı Buket Gülübay ve sporcular katıldı. 

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