Yıldız futbolcunun ensesinden tuttu! 'Üzülme sen...'

Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, genç yetenek Ömer Faruk Beyaz'la bire bir ilgileniyor.

24 Ekim 2020 Cumartesi - 8:40
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Flaş transferler yapan F.Bahçe’de forma şansı mucizelere kalan 17 yaşındaki yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz’ın motivasyon olarak gerilediğini gören Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut genç futbolcuyu kanatları altına aldı ve moralsiz olduğu gözlenen genç milli futbolcuyu bağırlarına basıp yoğun bir moral terapisi uyguladıkları öğrenildi.
 
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10 numarada oynayan genç futbolcu, Pelkas ile bu mevkide de görev yapan sosa ve Mert Hakan’ın gelişiyle bu sezon hiç süre alamadı. Oynayamadığı için içine kapanan Ömer Faruk’a Belözoğlu ve Bulut’un “Bizim öz evladımızsın, geleceğin F.Bahçe’sinin en önemli ismisin. Bunun değerini fark et. Şimdi üzülme değil çalışma zamanı” diyerek moral verdiği ifade edildi.
 
Genç oyuncunun üzgün halleri dikkatlerden kaçmamıştı. Bu durumu ilgili yaptığımız araştırmada, babasıyla tartışıp, Samandıra’ya yerleştiği bilgisi kulağımıza gelmişti. Bu bilgiyi teyit etmek için aradığımız kulübün önemli isimleri, böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını, sadece oynayamadığı için üzgün olduğunu belirttiler.
 

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Etiketler: ömer faruk beyaz emre belözoğlu fenerbahçe
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