Yıldız isim Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni adresi Beşiktaş!

Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Egehan Arna'nın yeni adresi Beşiktaş oldu. Siyah Beyazlı ekip, 23 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

06 Ağustos 2020 Perşembe - 15:15
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Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Egehan Arna'nın yeni adresi Beşiktaş oldu. Siyah Beyazlı ekip, 23 yaşındaki basketbolcu ile 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.
 
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
 
Erkek Basketbol Takımımız, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, 1997 doğumlu, 202 cm boyundaki genç forvet Egehan Arna'yı kadrosuna kattı.
 
 
 
Egehan Arna kimdir?
 
5 Ocak 1997 doğumlu olan Egehan Arna, basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. İlk olarak 2015-2016 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen genç oyuncu ilk sezonunda 16 karşılaşmada süre aldı.
 
2016-2017 sezonunda 19 lig maçında parkede yer alan başarılı oyuncu; 3.9 sayı ve 1.4 ribaund ortalamalarını yakaladı. 2017-2018 sezonunda 27 karşılaşmada süre alan Egehan; 4.1 sayı ve 1.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
 
2018-2019 sezonunda 23 lig maçında parkeye çıkan oyuncu; 5.4 sayı, 1.9 ribaund ve 1.2 asist istatistikleriyle sezonu tamamladı. Son sezonunda ise (2019-2020) 12 karşılaşmada görev alan Egehan Arna; 3.8 sayı ve 1.4 asist ortalamalarını yakaladı.
 
Milli Takımlarda 57 kez forma giyen Egehan Arna 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

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