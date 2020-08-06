Yıldız isim Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni adresi Beşiktaş!

Fenerbahçe Beko 'dan ayrılan Egehan Arna'nın yeni adresi Beşiktaş oldu. Siyah Beyazlı ekip, 23 yaşındaki basketbol cu ile 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Erkek Basketbol Takımımız, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Erkek Basketbol Takımımız, 1997 doğumlu, 202 cm boyundaki genç forvet Egehan Arna'yı kadrosuna kattı.

Egehan Arna Beşiktaş'ta



Erkek Basketbol Takımımız, Egehan Arna ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Egehan Arna kimdir?

5 Ocak 1997 doğumlu olan Egehan Arna, basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı. İlk olarak 2015-2016 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde forma giyen genç oyuncu ilk sezonunda 16 karşılaşmada süre aldı.

2016-2017 sezonunda 19 lig maçında parkede yer alan başarılı oyuncu; 3.9 sayı ve 1.4 ribaund ortalamalarını yakaladı. 2017-2018 sezonunda 27 karşılaşmada süre alan Egehan; 4.1 sayı ve 1.1 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

2018-2019 sezonunda 23 lig maçında parkeye çıkan oyuncu; 5.4 sayı, 1.9 ribaund ve 1.2 asist istatistikleriyle sezonu tamamladı. Son sezonunda ise (2019-2020) 12 karşılaşmada görev alan Egehan Arna; 3.8 sayı ve 1.4 asist ortalamalarını yakaladı.

Milli Takımlarda 57 kez forma giyen Egehan Arna 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaşımız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.