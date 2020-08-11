Yıldız oyuncu Fatih Terim'i aradı: Bir şans daha istiyorum!

Süper Lig'in sona ermesinin ardından önümüzdeki sezon çalışmalarına hız kazandıran Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda yeni sezon kadro planlamasında düşünülmeyen oyuncu, teknik direktör Fatih Terim'i arayarak, sarı-kırmızılı kulübün değerini anladığını ve bir şans daha istediğini söyledi.

11 Ağustos 2020 Salı - 10:48
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Kayserispor'a transfer teklifi gitti! Para ve 3 futbolcu Galatasaray'ın Götze planı belli oldu! Galatasaray'da Abdussamed Karnuçu'dan 3 yıllık imza! Galatasaray, Jakub Moder'i istiyor Galatasaray yeni 10 numarasını İtalya'da buldu! Transferi Muslera bitirecek

Galatasaray'ın yeni sezon kadrosu şekillenmeye başlıyor. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde Arda Turan transferini açıklarken, bu hafta içi de yapılacak sağlık kontrollerinden sonra Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdellaoui'yi renklerine kattığını duyuracak. Aslan'ın yeni transferleri dışında gündemini meşgul eden bir diğer konu ise kiralıktan geri dönecek isimler ve gönderilecekler listesinde yer alan oyuncuların durumu.
 
 
 
Sene başında Club Brugge'e kiralık yollanan ve Avrupa sahnesinde değerini arttıracağı düşünülen Mbaye Diagne, Belçika'da yaşadığı problemler sonrası kadro dışı kalmıştı. Senegalli oyuncu, yeni sezon kadro planlamasında görünmüyordu.
 
 
"HOCAM SİZDEN BİR ŞANS İSTİYORUM"
 
Ancak, 28 yaşındaki golcü, geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Fatih Terim'i arayarak yeni bir şans istedi. Diagne "Belçika'da çok kötü bir sezon geçirdim. Sahalardan uzak kaldım, futbolu çok özledim. Artık nerelerde hatalar yaptığımı daha iyi anlıyorum. Galatasaray'dan ayrıldığımda kıymetini daha iyi anladım. Hoca'm sizden bir şans istiyorum. Söz veriyorum çok farklı bir Diagne izlettireceğim" dedi.
 
Oyuncunun samimi tavrı üzerine Fatih Hoca ona bir şans daha vermeye karar verdi ve Diagne yarın Florya'da yapılacak sezon öncesi hazırlıklarında sahada olacak. (Türkiye)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Galatasaray Diagne Fatih Terim
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Trabzona yeşil ışık! Emily Rogawski sürprizi... Trabzona yeşil ışık! Emily Rogawski sürprizi...
Galatasaray'dan gece yarısı transfer bombası! Fenerbahçe'ye misilleme geldi...Galatasaray'dan gece yarısı transfer bombası! Fenerbahçe'ye misilleme geldi... Lazio, Muriç için teklifini Emre Belözoğlu'na iletti!Lazio, Muriç için teklifini Emre Belözoğlu'na iletti! <div> Fenerbahçe'den sürpriz Altay Bayındır hamlesi!</div> <div>  </div>
Fenerbahçe'den sürpriz Altay Bayındır hamlesi!
 
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.