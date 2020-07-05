Yıldız oyuncu Jahovic isyan etti: Fair-play'e uyulmadı..'

Başakşehir'in ilk golünden önce Antalyaspor 'un atağında Lukas Podolski arka adelesinden sakatlanmış ve saha kenarına çıkmıştı. Jahovic bu pozisyon hakkında Başakşehir 'in Fair-Play ruhuna uygun davranmadığını ve hakeminde oyunu hemen başlattığını sözlerine ekledi

Sezonun en ktirik maçlarından biri olan Antalyaspor-Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulunan ev sahibi takımın golcü oyuncusu Adis Jahovic adeta isyan etti. Başakşehir'in ilk golünden önce Antalyaspor'un atağında Alman oyuncu Lukas Podolski arka adelesinden sakatlanmış ve saha kenarına çıkmıştı. Jahovic bu pozisyon hakkında Başakşehir'in Fair-Play ruhuna uygun davranmadığını ve hakeminde oyunu hemen başlattığını sözlerine ekledi.

Jahovic, "Türkiye Ligi'nde Fair-Play ne kadar uygulanıyor? Podolski sakatlandığında hakem hemen korneri oynatma isteğindeydi. Ciddi bir sakatlık olabilirdi, değişikliği bekleyebilirdi. Maalesef seri bitti, önümüzdeeki maça bakacağız" ifadelerini kullandı.