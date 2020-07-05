Yıldız oyuncu Jahovic isyan etti: Fair-play'e uyulmadı..'

Antalyaspor-Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulunan ev sahibi takımın golcü oyuncusu Adis Jahovic adeta isyan etti.

05 Temmuz 2020 Pazar - 9:14 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 9:17
İLGİLİ HABERLER
Lider Başakşehir deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı Ali Şafak Öztürk: "Kalan maçlar yeni sezon öncesi oynansın" Uyarı geldi! 'Futbolcular sakın bunu yapmasın...' Antalyaspor - Sivasspor canlı bahis heyecanı Misli.com'da Antalyaspor - Alanyaspor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Başakşehir'in ilk golünden önce Antalyaspor'un atağında Lukas Podolski arka adelesinden sakatlanmış ve saha kenarına çıkmıştı. Jahovic bu pozisyon hakkında Başakşehir'in Fair-Play ruhuna uygun davranmadığını ve hakeminde oyunu hemen başlattığını sözlerine ekledi
 
Sezonun en ktirik maçlarından biri olan Antalyaspor-Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulunan ev sahibi takımın golcü oyuncusu Adis Jahovic adeta isyan etti. Başakşehir'in ilk golünden önce Antalyaspor'un atağında Alman oyuncu Lukas Podolski arka adelesinden sakatlanmış ve saha kenarına çıkmıştı. Jahovic bu pozisyon hakkında Başakşehir'in Fair-Play ruhuna uygun davranmadığını ve hakeminde oyunu hemen başlattığını sözlerine ekledi.
 
Jahovic, "Türkiye Ligi'nde Fair-Play ne kadar uygulanıyor? Podolski sakatlandığında hakem hemen korneri oynatma isteğindeydi. Ciddi bir sakatlık olabilirdi, değişikliği bekleyebilirdi. Maalesef seri bitti, önümüzdeeki maça bakacağız" ifadelerini kullandı.
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Diletta Leotta sahalara geri döndü! Maça damga vurdu! Diletta Leotta sahalara geri döndü! Maça damga vurdu!
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı!Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! Fenerbahçe ile ilgili kritik soru: Vedat Muriç ve Ozan Tufan’daki düşüş niye?Fenerbahçe ile ilgili kritik soru: Vedat Muriç ve Ozan Tufan’daki düşüş niye? Survivor'da Sercan Yıldırım acılar içinde yerde kaldı!Survivor'da Sercan Yıldırım acılar içinde yerde kaldı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.