Yıldız yok! İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

ATATÜRK İMZASI DETAYI

Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis: "Fenerbahçe'nin iç saha formasının sırtında Mustafa Kemal Atatürk imzası var. Buna Fenerbahçe ile birlikte karar verdik. 3 büyük kulüp arasında bu bir olacak. Tasarım kimseyi %100 memnun etmez. Birlikte çalıştık Fenerbahçe ile ve yaptığımız şey eşsizdi. Birlikte çok iyi iş çıkardık."

FORMALARDA YILDIZ YOK

ALİ KOÇ: 28 ŞAMPİYONLUĞUMUZUN RESMİYET KAZANMASINI İSTİYORUZ

Yeni iş birliğinden dolayı çok memnun ve heyecanlı olduklarını vurgulayan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, “Çok uzun bir iş birliğinden sonra yeni bir markayla bir serüvene giriyoruz. Umuyoruz ki hayırlı uğurlu olur. 30 küsür senedir süren bir iş birliğine son verdik. Fenerbahçe, Türkiye’nin belki de en önemli markası. Ateşli bir taraftarı var. Sadece forma markalarını değil iş birliği yaptığı tüm markaları da büyüten bir kulübüz. Formamızda bu sene yıldız yok. Bizim derdimiz yıldız ya da para değil. 28 şampiyonluğumuzun resmiyet kazanmasını istiyor, olumlu haberleri bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak karar verdik, yıldızlı formalar kullanmayacağız. 19 Ağustos’ta çıkacak formamızda farklı bir yaklaşım olacak. Yeni iş birliğinden çok çok memnunuz. Ticari açıdan da daha yüksek bir kazanım olacak. 2 senelik bir anlaşmamız var. Ben bunu sağlıklı olarak görüyorum. Onların da bizi tanıması açısından bu süreyi yeterli gördük. Artık forma işi eskisi gibi değil. Eskiden mart, nisan aylarında formalar gelir ve sezon açılışında hazır olurdu. Biz, bir sonraki sezonun formalarını da şimdiden kararlaştırdık. Bu sezon formaları için heyecanlıyız ama önümüzdeki sezon için daha da heyecanlıyız. Formalardan çok memnunuz. Umarım bu formalar bize şans getirir. Yeni iş birliğimizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZ BİR SEMT TAKIMIYIZ, BUNU İÇSELLEŞTİRMELERİ ÖNEMLİ”



Başkan Ali Koç, formaların dizayn sürecine de değinerek, “Dizayn süreci enteresan bir süreç. Sponsorumuz dizayn ekibini 2 hafta yolluyor, stadı, Kadıköy’ü geziyor ve biz onlara bilgi veriyoruz. Daha sonra formayı çiziyorlar ve 2-3 örnek getiriyorlar. Biz de yapmak istediğimiz değişiklikleri söylüyoruz ve daha sonraki adımların ardından forma ortaya çıkıyor. Biz bir semt takımıyız. Bunu içselleştirmeleri çok önemli. Bundan sonra da böyle olacak” diye konuştu.

“BİR EVVELKİ ANLAŞMAMIZDAN ÇOK DAHA KARLI BİR ANLAŞMA”



Anlaşmanın maddi detayları ile ilgili gelen soruya ise başkan Koç, “Şartları çok farklı. Markalar, belli bir bedel ödüyorlardı satıştan bağımsız. Bizim geldiğimizde o kaldırılmıştı. Türk Lirası’nın devalüasyonundan dolayı ülkemizde sattığı formaları başka ülkelerde sattığından çok daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Bence yaptığımız anlaşma, para akışını pozitif yönde etkileyecek. Fenerium ’u pozitif anlamda etkileyecek bir akış söz konusu olacak. Bir evvelki anlaşmamızdan çok daha karlı olduğunu söyleyebilirim” cevabını verdi.

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı’nın forma sponsorluğu anlaşmanın sona erdiğini ve bu sezon kendi tasarladıkları formalar ile parkeye çıkacaklarını vurguladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Koç, “Bu sene kendi dizaynlarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki sezon için görüşmelerimiz sürüyor. Basketbol branşına ilgilenen markalar var. Basketbol formalarına olan ilgi ile futbol formalarına olan ilgi mukayese edilemez. Ekibimiz ile Sertaç bey çok iyi çalıştı. Bu sezon basketbolda çok farklı formalarımız olacak” açıklamasında bulundu.

BURAK KIZILHAN: GELECEK SEZON FUTBOLUN RENGİ SARI-LACİVERT OLSUN



Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 2 yıllık anlaşmanın daha uzun soluklu olacağına inandığını söyleyerek, “Yepyeni bir serüvene başlıyoruz. Fenerbahçe taraftarının, en büyük beklentisi Fenerbahçe’ye özgün çizgilere sahip formaların olmasıydı. Bugünden itibaren tasarım süreçlerinin daha fazla içerisinde olacağımız bir süreç olacak. Başlangıçta 2 yıl olarak yapılan iş birliğinin, ortaya çıkacak kaliteli ürünlerle daha uzun soluklu olacağına inanıyorum. Bugünden itibaren formalarımız satışa çıkacak. 3’üncü formamızın satışa çıkmamasının sebebi, markanın diğer sponsorluğunu yaptığı takımların formalarıyla birlikte 19 Ağustos tarihinde ortak bir iletişimle global süreçte eş zamanlı satışa çıkacak olması. Birlikte büyük başarılara, kupalara yürüyeceğimiz bir süreç olacağına inanıyorum. 2021-2022 sezonunda futbolun rengi sarı-lacivert olsun” şeklinde konuştu.





Öte yandan Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ise “Geçen yıldan bu yana inanılmaz bir yolculuk oldu. Her iki tarafta çok çalıştı. Umuyoruz ki taraftarlarımız, iki tarafında bu konuda ne kadar çok gayret gösterdiğini fark edeceklerdir” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da açıkladığı gibi yeni sezon formalarında yıldız bulunmuyor. Ayrıca formaların 319 TL'den satışa sunulacağı açıklandı.