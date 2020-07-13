Yılın sürprizi! F.Bahçe görüşmelere başladı

13 Temmuz 2020 Pazartesi - 22:26
Fenerbahçe, kiralık olarak Antalyaspor
'da forma giyen ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş'ün transferi için görüşmelere başladı.
Sarı-lacivertliler, Sinan Gümüş'ü satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamayı hedefliyor ve İtalyan ekibi ile ilk temaslar gerçekleştirildi.
26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Antalyaspor'da 10 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik bir skor katkısı verdi.
2014 yılında Stuttgart'tan Galatasaray
'a gelen Sinan Gümüş, 5 yıl geçirdiği sarı-kırmıızlılarda 3 şampiyonluk yaşamıştı. (NTV)