Yılın sürprizi! F.Bahçe görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ün satın alma opsiyonu ile kiralanması için Genoa ile görüşmelere başladı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi - 22:26
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Fenerbahçe, kiralık olarak Antalyaspor'da forma giyen ve bonservisi Genoa'da bulunan Sinan Gümüş'ün transferi için görüşmelere başladı.
 
Sarı-lacivertliler, Sinan Gümüş'ü satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamayı hedefliyor ve İtalyan ekibi ile ilk temaslar gerçekleştirildi.
 
26 yaşındaki oyuncu, bu sezon Antalyaspor'da 10 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik bir skor katkısı verdi.
 
2014 yılında Stuttgart'tan Galatasaray'a gelen Sinan Gümüş, 5 yıl geçirdiği sarı-kırmıızlılarda 3 şampiyonluk yaşamıştı. (NTV)

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