Yılın takasına az kaldı!

Milan ile sezon sonunda kontratı biten Hakan Çalhanoğlu Juventus'a gidiyor.

15 Kasım 2020 Pazar - 19:17
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Serie A devleri Juventus ve Inter, Hakan Çalhanoğlu için takas formülünü devreye sokmak istiyor.
 
TAKAS FORMÜLÜ
 
Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Çalhanoğlu, Milan'la yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. Yıllık 2.5 milyon euro kazanan orta saha oyuncusunun, 5 milyon euronun üzerinde bir yıllık ücret talep ettiği belirtiliyor.
 
Tuttosport'un haberine göre; Juventus, Hakan Çalhanoğlu için forvet oyuncusu Bernardeschi'yi takasta kullanmak istiyor. Öte yandan Milano ekibi Inter'in de Çalhanoğlu'nu gündemine aldığı belirtildi.
 
Milli oyuncumuz bu sezon Milan formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.
 

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Etiketler: hakan çalhanoğlu milan juventus
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