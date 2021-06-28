Yıllar önce attığı tweet dün gece olay yarattı

28 Haziran 2021 Pazartesi - 7:25
| Son Güncelleme : 28 06 2021 - 7:28
EURO 2020’de gecenin maçında Belçika ile Portekiz
karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 42. dakikasında Thorgan Hazard’ın attığı şık gol, futbolseverlerin beğenisini topladı.
AKILLARA KARDEŞİNİN MESAJINI GETİRDİ
Thorgan Hazard Portekiz karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti. Gol sonrası, kardeşi Eden Hazard’ın 2016’da attığı tweet gündem oldu. Twitter
kullanıcıları, Eden Hazard’ın 2016’da attığı “Thorgan > Eden” tweetini beğeni yağmuruna tuttu. 20 bin kişinin retweetlediği tweet, 30 binden fazla beğeni aldı.
İşte Eden Hazard’ın gündem yaratan paylaşımı…
Eden Hazard’ın bu paylaşımı yaptığı sırada; kardeşi Thorgan Hazard, Borussia
Mönchengladbach forması giyiyordu. Eden Hazard ise aynı dönemde İngiltere Premier Lig
ekibi Chelsea’nin futbolcusuydu. Eden Hazard şu ana kadar Belçika Milli Takımı formasını 110 kez giyerken; kardeşi Thorgan Hazard 37 kez A milli oldu.