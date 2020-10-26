Yıllar sonra özür mektubu yollamışlar!

Almanya Futbol Federasyonu, Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'den özür diledi.

26 Ekim 2020 Pazartesi - 9:56
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Arsenal'de sıkıntılı günler geçiren Mesut Özil hakkında menajeri Erkut Söğüt'ten önemli açıklamalar geldi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği bir fotoğraf sonrası milli formasını taşıdığı Almanya'da haksız bir tutum ile karşı karşıya kalan Türk asıllı yıldızdan özür dilendiğini kaydeden Söğüt, "3 hafta önce Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Mesut'a yönelik sergilenen yanlış tutum nedeniyle resmi bir mektup ile özür diledi" dedi.
 
DFB, yaşanan süreçte oyuncusunu korumaktan uzak bir tavır sergilemişti.
 

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Etiketler: mesut özil almanya futbol federasyonu
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