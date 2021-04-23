Yılmaz Vural'dan Emre Belözoğlu'na 'Antrenörlük diploması yok ki'

Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural, Emre Belözoğlu hakkında 'Antrenörlük diploması yok ki' açıklamalarında bulundu.

23 Nisan 2021 Cuma - 10:46
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Süper Lig'de birçok takımda teknik direktörlük görevini üstlenmiş olan Yılmaz Vural, şimdilerde BB Erzurumspor'un başında takımını kümede tutmaya çalışıyor. Antrenörlük mesleğiyle ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, Emre Belözoğlu ve Süper Lig'deki genç antrenörlerin gelişimi hakkında konuştu.
 
"EMRE'NİN ANTRENÖRLÜK DİPLOMASI YOK Kİ!"
 
Emre Belözoğlu ve Süper Lig'deki genç antrenörlerin gelişimi ile ilgili gelen soruya ise Yılmaz Vural, "Antrenörlük dünyanın en zor mesleği. Antrenörlükte öğrenme kavramı uzun bir süreci gerektiriyor. Süper Lig'de ve 1. Lig'de genç antrenör arkadaşlarımız başarılı oluyor, hepsini destekliyor ve tebrik ediyorum. Fakat benim burada eleştirdiğim konu; Pro-Lisans. TFF kişilere göre kuralları işletmesin. Benim eleştirim prensiplerin bozulması. Pro-Lisans diploması eczacılık diploması gibi oldu. Bu meslekte diploma kiralatılmasına kesinlikle karşıyım. Birçok antrenör arkadaşımız bu durumdan rahatsızlık duyuyor. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de başarılı olur. Fakat Emre'nin antrenörlük diploması yok ki! Tartıştığım konu bu. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de başarılı olsun kardeşime yakışır." cevabını verdi.

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Etiketler: yılmaz vural emre belözoğlu
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