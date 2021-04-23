Yılmaz Vural'dan Emre Belözoğlu'na 'Antrenörlük diploması yok ki'

"EMRE'NİN ANTRENÖRLÜK DİPLOMASI YOK Kİ!"



Emre Belözoğlu ve Süper Lig'deki genç antrenörlerin gelişimi ile ilgili gelen soruya ise Yılmaz Vural, "Antrenörlük dünyanın en zor mesleği. Antrenörlükte öğrenme kavramı uzun bir süreci gerektiriyor. Süper Lig'de ve 1. Lig'de genç antrenör arkadaşlarımız başarılı oluyor, hepsini destekliyor ve tebrik ediyorum. Fakat benim burada eleştirdiğim konu; Pro-Lisans. TFF kişilere göre kuralları işletmesin. Benim eleştirim prensiplerin bozulması. Pro-Lisans diploması eczacılık diploması gibi oldu. Bu meslekte diploma kiralatılmasına kesinlikle karşıyım. Birçok antrenör arkadaşımız bu durumdan rahatsızlık duyuyor. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de başarılı olur. Fakat Emre'nin antrenörlük diploması yok ki! Tartıştığım konu bu. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de başarılı olsun kardeşime yakışır." cevabını verdi.