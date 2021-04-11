Yılmaz Vural'dan hakem isyanı: Canımızı yaktı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, hakem kararlarına tepki gösterdi.

11 Nisan 2021 Pazar - 21:37
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Beşiktaş'ın bulduğu üçüncü golün öncesinde Cenk Tosun'un topu eliyle kontrol ettiğini belirten Yılmaz Vural, "Bir hakem hatasıyla, 2-2'yken tam da gözümün önünde. Bar bar bağırıyoruz. Cenk eliyle aldı, Ghezzal akabinde golü attı. Hakemin orada pozisyonu kaçırması canımızı yaktı. Kasıtlı yaptı diyemem, sevdiğim bir kardeşim ama canımızı yaktı." diye konuştu.
 
Sakatlanarak hastaneye götürülen Cenk Tosun için ise "Çok canım yandı. Cenk benim aile dostum. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur." dedi.

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