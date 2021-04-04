Yılmaz Vural'dan tepki: "Kalk oyna kardeşim"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural , sonucun çok kötü olduğunu söyledi. Oyun kurgusuyla ilgili bilgi verdiği basın toplantısında Obertan ve Aatıf’ı hücuma destek vermeyi planladığını anlatan Vural, 9’uncu dakikada Deni Milosevic’in golüne 15’inci dakikada Da Costa’nın golüyle cevap vererek eşitliği sağladıklarını söyledi. İlk devrenin eşitlikle bitmesi beklenirken rakibin son dakikada 2-1 öne geçtiğini belirten Vural, “Bir değişikle oyuna başladık. Obertan’ın yerine Osman’ı sokup onun daha diri olmasından istifade etmeyi düşündük. Oyun tarzımızda savunurken, hücum yaparken 2 ön liberolu tarza dönmek istedik oyunun büyük bölümünde. Rakibin bir tek pozisyonu vardı. Tek gayretleri skoru korumak oldu” dedi.

Maç içerisinde Konyasporlu oyuncuların skoru koruma adına yaptıklarına da tepki gösteren Vural, şunları söyledi: “Maçta hakem kardeşimden ricam oldu ‘oynamıyorlar’ diye. Kaleci de oynamıyor, düşen kalkmıyor. Bu Türkiye’de adet oldu, bu oyun böyle güzelleşmeyecek ki. Kalk oyna kardeşim, zamanı skoru koruyacağım derken hakem ve bizi zora sokma zamanı değerlendir. Hakem kardeşim güzel maç yönetti ama rakibe taviz verdi, bir sarı kart bile çıkarmadı. Hakem kardeşim lütfen dikkat etsin.”