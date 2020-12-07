Yılmaz Vural'ın doktorundan flaş açıklama

Koronavirüs sebebiyle hastanede yatan teknik direktör Yılmaz Vural'ın doktoru Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, tecrübeli teknik adamın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

07 Aralık 2020 Pazartesi - 14:26
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Yılmaz Vural'ın doktoru Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu'nun, teknik adamın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
 
İşte Çuhadoroğlu'nun yaptığı açıklama: "Yılmaz hocamız bir süredir Covid-19 nedeniyle hastanemizdeydi. Süreç olumlu olarak gelişti. 2 gün önce solunum cihazlarından aldık. 2 gündür takipte her şey yolunda gitti. İzlediğimiz parametreler olumlu olarak ilerledi. Ben konuşurken normal odaya çıkmış olacak. Kendisine sizlerin ilgisini aktardı. O da teşekkür etti.
 
"Vural'ın eşine teşekkür ederim"
 
Tıbbi olarak çalışmamızı rahatlatan Yılmaz Vural'ın eşine teşekkür ederim. Bu bizim için çok önemli. Hocamızı olumlu bir yere getirdik. Yılmaz Vural'ı solunum cihazından ayırdık. Şu anda durumu gayet iyi."
 
Eşinden flaş açıklama
 
Herkese çok teşekkür ederim. Hocamız çok ilgi gösterdi. Çok iyi bakıldı Yılmaz. Hepsinden Allah razı olsun. Yılmaz normal odaya çıktı, sağlığı yerinde, hepinize çok teşekkür etti. 
 

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Etiketler: yılmaz vural korona
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