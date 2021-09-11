Yılmaz Vural'ın milli takım paylaşımı sosyal medyayı salladı

11 Eylül 2021 Cumartesi - 8:43
Dünya Kupası elemelerinde karşılaştığı Hollanda
'ya 6-1 mağlup olan A Milli Takım'da Şenol Güneş'le yollar ayrılırken yerine geçecek isim merak ediliyor.
A Milli Takım’ın teknik direktörlüğü için adı geçen Yılmaz Vural, sosyal medyada hakkında yapılan yorumlar için yaptığı paylaşımda, "Güzel ülkemin güzel futbolseverleri. Twitter
'daki tüm güzel yorumlarınızı tek tek okuyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.
SAMET AYBABA: BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR
A Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi resmen sona erdi. Tecrübeli teknik adamın yerine gelebilecek isimlerden biri olduğu belirtilen Samet Aybaba
, konuyla ilgili açıklama yaptı.
NTV Spor
'a konuşan Aybaba, "A Milli Takım teknik direktörlüğü görevini tabii ki kabul ederim. Bu görev benim için büyük bir onurdur." dedi.
Aybaba sözlerini "Henüz federasyondan bir teklif yok. Eğer göreve başlarsam, en iyisini de yaparım. Bundan hiç şüphem yok" ifadeleriyle tamamladı.