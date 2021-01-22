Yine olmadı! Attı ama Vedat'a yazılmadı

Dün akşam Parma karşısında etkili bir futbol oynayan Vedat Muriç yine golle tanışamadı.

22 Ocak 2021 Cuma - 9:18
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İtalya Kupası son 16 turunda Lazio ile Parma karşı karşıya geldi.
 
Mücadelenin 23. dakikasında Parolo ile öne geçen Lazio, 83. dakikada Valentin'in golüne engel olamadı ve skora denge geldi. Lazio, 90. dakikada kaleci Colombi'nin kendi kalesine attığı golle mücadeleyi 2-1 kazandı.
 
MURIQI KAFAYI VURDU AMA...
 
Muriqi'in kafa vuruşunda direkten dönen top kaleciye çarparak ağlara gitmesi sebebiyle gol kaleciye yazıldı.
 
Vedat Muriqi, Lazio ile çıktığı 14 resmi maçta henüz golle tanışmadı.

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Etiketler: vedat muriç lazio
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