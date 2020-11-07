Yok böyle bir maç! 4 gol atıldı

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

07 Kasım 2020 Cumartesi - 15:35
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Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.
 
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 2-2'lik eşitlikle tamamlandı
 
Kasımpaşa'nın gollerini 8. dakikada Fode Koita ile 65'te Armin Hodzic kaydetti. Antalyaspor'un golleri 72'de Veysel Sarı 90+2'de Sidney Sam'den geldi.
 
Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 12 yaparken yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı, Antalyaspor 9 puana yükseldi.
 
Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
 

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Etiketler: kasımpaşa antalyaspor
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