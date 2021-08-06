Yok böyle bir seri! Sivasspor tutulamıyor

SON MAĞLUBİYET ŞUBAT’TA

GÖZTEPE MAÇI GOLLÜ GEÇTİ

5 MAÇTA 4 GALİBİYET

KONFERANS LİGİ’NDE 3’TE 3

Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, şu ana kadar çıktığı 3 maçta rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu maçlarında Petrocub’u 2 maçta da 1-0’lık skorlarla yendi. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Dinamo Batumi’yi 2-1’lik skorla geçmeyi başardı. (Skorer)