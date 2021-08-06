Yok böyle bir seri! Sivasspor tutulamıyor

06 Ağustos 2021 Cuma - 10:55
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
; son 20 resmi maçında sahadan mağlubiyetle ayrılmadı. İç Anadolu
temsilcisi, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa
Konferans Ligi’nde tam 20 maçtır kaybetmedi. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Dinamo Batumi’yi yenerek serisini devam ettirdi.
SON MAĞLUBİYET ŞUBAT’TA
Demir Grup Sivasspor’ın uzun serisi 11 Şubat’ta Türkiye Kupası’nda oynanan Antalyaspor
maçının ardından başladı. Kırmızı-beyazlılar daha sonra evinde Kayserispor
’u mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip; sırasıyla Rizespor
, Hatayspor
ve Galatasaray
’la berabere kalarak 3 maçta galibiyet sevinci yaşamadı. Sivasspor’da beraberlik serisi Karagümrük mücadelesiyle sona erdi.
GÖZTEPE MAÇI GOLLÜ GEÇTİ
Göztepe karşısında 5-3’lük galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar; Trabzonspor
’la yenişemedi. Daha sonra Antalyaspor, Konyaspor
ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında 3 puan elde edildi. Sivasspor; Beşiktaş
ve Denizlispor
maçlarında sahadan 1’er puanla ayrıldı.
5 MAÇTA 4 GALİBİYET
Süper Lig’de son 5 maçta 4 galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar bu süreçte Başakşehir
’le berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar 4 karşılaşmada; Yeni Malatyaspor, Gaziantep
FK, Fenerbahçe ve Kasımpaşa
’yı mağlup etti.
KONFERANS LİGİ’NDE 3’TE 3
Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarına UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, şu ana kadar çıktığı 3 maçta rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu maçlarında Petrocub’u 2 maçta da 1-0’lık skorlarla yendi. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Dinamo Batumi’yi 2-1’lik skorla geçmeyi başardı. (Skorer)