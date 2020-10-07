Çıldırdı! Süper teklifi reddetti

Beşiktaş'ta isteneni veremeyen ve 3,2 milyon euro maaş alan Ljajic'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teklifi reddettiği öğrenildi.

07 Ekim 2020 Çarşamba - 9:14 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 10:02
İLGİLİ HABERLER
Herkes onun çektiği resti konuşuyor 'Verin tazminatlarımızı gidelim' Son karar verildi! 'Başarılı olamayız' Sergen Yalçın'ın transfer listesi ortaya çıktı! Beşiktaş 'Yeni Robben'i' kaptı

3.4 milyon Euro'luk maaşıyla takımın en fazla kazanan ismi olan Domagoj Vida, birçok teklif almasına rağmen bunları kabul etmedi ve Beşiktaş yönetiminin ayrılık isteğine rağmen takımda kalmayı seçti.
 
Son olarak Adem Ljajic için de Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir teklif geldi.
 
Beşiktaş, Arap kulübü ile anlaşma sağladı. Yıllık 3.2 milyon Euro maaş kazanan Ljajic ise gelen öneri 4 milyon Euro olsa da Vida'ya benzer şekilde "Beşiktaş'ta devam" dedi. (Sabah)
 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: ljajic beşiktaş transfer
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de yeni transferler skor makinesi çıktı! Tam 192 gol... Fenerbahçe'de yeni transferler skor makinesi çıktı! Tam 192 gol...
Beşiktaş'ta Hasic isyanı!Beşiktaş'ta Hasic isyanı! Mesut Özil Arsenal'de kadro dışı kalıyorMesut Özil Arsenal'de kadro dışı kalıyor Galatasaray'ın listesinde olan Jakup Moder Brighton'daGalatasaray'ın listesinde olan Jakup Moder Brighton'da
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.