Yönetim Kurulu listesi belli oldu! Dikkat çeken...

Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa seçilecek olan Ali Koç'un Yönetim Kurulu Aday Listesi belli oldu.

25 Haziran 2021 Cuma - 8:18
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni dönemde Yönetim Kurulu Aday Listesi aday listesi duyuruldu.
 
İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama;
 
"Başkanımız Ali Koç'un önümüzdeki üç yıllık yeni dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Aday Listesi aşağıdaki gibidir:
 
Asil Üyeler: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin
 
Yedek Üyeler: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş

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Etiketler: ali koç fenerbahçe
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