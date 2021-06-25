Yönetim Kurulu listesi belli oldu! Dikkat çeken...

25 Haziran 2021 Cuma - 8:18
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni dönemde Yönetim Kurulu Aday Listesi aday listesi duyuruldu.
İşte sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama;
"Başkanımız Ali Koç'un önümüzdeki üç yıllık yeni dönemde Fenerbahçe Spor
Kulübü Yönetim Kurulu Aday Listesi aşağıdaki gibidir:
Asil Üyeler: Erol Bilecik
, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli
, Fethi Pekin
, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin
Yedek Üyeler: Selma Altay
Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş