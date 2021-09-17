Yönetim Pjanic'e hayran kaldı! 'İyi ki almışız'

Beşiktaş'ın Barcelona'dan transfer ettiği Pjanic'in oynadığı futbol camiayı bir hayli memnun etti.

17 Eylül 2021 Cuma - 12:29
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Siyah-beyazlı forma ile iki maça çıkmasına rağmen dünyaca ünlü yıldız Miralem Pjanic hem yönetimi hem taraftarı ortaya koyduğu performansla kendisine hayran bıraktı.
 
Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli futbolcunun Dortmund karşısındaki oyunu rakamlara da yansıdı. 81 kez pas deneyen ve bu alanda Souza ve Montero'dan sonra üçüncü sırada gelen Pjanic yüzde 90.1 isabet oranını yakaladı. Yaptığı ortalarla da dikkatleri üzerine çeken siyah-beyazlı futbolcu 5 ortasında yüzde 60 isabet sağladı.
 
Maçtan sonra özellikle Pjanic ve Batshuayi'nin performansını çok beğenen yönetimin, "Bu iki futbolcuyu da iyi ki almışız. Pjanic hala Barcelona ve Real Madrid seviyesinde bir oyuncu. İnşallah sezon sonunda alabiliriz. Ayrıca Montero da ortaya koyduğu performansla doğru bir tercih olduğunu gösterdi" dedikleri öğrenildi.
 
Sergen Yalçın da maçtan sonra Pjanic ile görüştüğü ve kendisine elinden geleni yaptığını söylediği ortaya çıktı. 

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Etiketler: pjanic beşiktaş
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