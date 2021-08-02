Yönetime bildirdi! '2 transfer bitsin'



İkinci hazırlık maçında Kayserispor ’a 3-0 mağlup olan Beşiktaş , gereken dersi çıkardı. Teknik direktör Sergen Yalçın, savunma kurgusundaki eksik noktaları altı çizili bir şekilde not aldı.

Kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapan deneyimli teknik adamın, takımın henüz hazır olmadığını zaten bildiğini söyledi, fakat bazı hataların hazır olup olmamayla ilgisi bulunmadığını da sözlerine ekledi. Takımın istenen seviyeye gelebilmesi için maç eksiğinin kapanması gerektiğine vurgu yapan başarılı teknik adam, taşların yerine oturtulması için biraz zaman gerektiğini ve transferleri beklediğini ifade ettiği belirtildi.

