Yönetime bildirdi! '2 transfer bitsin'

Hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 kaybeden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yönetimden Teixeira ve Ghezzal'ın transferlerinin bitmesini istedi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi - 9:40
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İkinci hazırlık maçında Kayserispor’a 3-0 mağlup olan Beşiktaş, gereken dersi çıkardı. Teknik direktör Sergen Yalçın, savunma kurgusundaki eksik noktaları altı çizili bir şekilde not aldı.
 
Kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapan deneyimli teknik adamın, takımın henüz hazır olmadığını zaten bildiğini söyledi, fakat bazı hataların hazır olup olmamayla ilgisi bulunmadığını da sözlerine ekledi. Takımın istenen seviyeye gelebilmesi için maç eksiğinin kapanması gerektiğine vurgu yapan başarılı teknik adam, taşların yerine oturtulması için biraz zaman gerektiğini ve transferleri beklediğini ifade ettiği belirtildi.
 
Ligin ilk haftasındaki maça kadar bu eksikliklerin minimum seviyede olması gerektiğini de kurmayları ve yönetimle paylaşan Yalçın, paniğe gerek olmadığının da altını çizdi. Tüm hazırlıkların kontrollü bir şekilde yapıldığı ve nerede eksiklikler olduğunu görebilmek için bu tür hazırlık maçları oynandığını da dile getiren siyah-beyazlıların teknik patronunun, Alex Teixeira ve Ghezzal transferlerinin de bir an önce bitirilmesi gerektiğini yönetime ilettiği de öğrenildi. (Skorer)

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Etiketler: alex Teixeira ghezzal beşiktaş
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