Yönetime bildirdi! 'Hepinize teşekkür ederim'

Beşiktaş yönetiminde değişim rüzgarları... İletişim sorumluğunu bırakan Adnan Dalgakıran'ın ardından Berkan Gocay, Erdal Torunoğulları ve Kemal Erdoğan'ın da görevleri değişiyor.

08 Ekim 2020 Perşembe - 8:19
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Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda, ikinci başkan Adnan Dalgakıran'ın 'iletişim' sorumluluğunu bırakmasıyla başlayan görev dağılımı değişikliği önümüzdeki günlerde de sürecek.
 
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, tıpkı Dalgakıran gibi sorumlu oldukları branşlardan ayrılmak isteyen Berkan Gocay (sayman ve sosyal tesisler), Erdal Torunoğulları (futbol transfer, scouting ve futbol yapılanması) ve Kemal Erdoğan (TFF, UEFA ve kamu kurumları ile ilişkiler) ile yaptığı toplantıda, "Hepinizin çalışmalarından memnunum. Benden görev değişikliği talebinde bulunuyorsunuz. Karar sizin, saygıyla karşılıyorum. Hangi görevde olursak olalım, Beşiktaş için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dediği belirtildi.

(Hürriyet)
 

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Etiketler: beşiktaş ahmet nur çebi erdal torunoğulları
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