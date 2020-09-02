Yordan Osorio ile Vitor Hugo imzalıyor

Trabzonspor, uzun süredir transferlerini bitirmek için yoğun mesai harcadığı Yordan Osorio ile Vitor Hugo'da sona geldi. Dış basın kaynakları, iki oyuncu için de çok ufak pürüzlerin kaldığını ve imzanın an meselesi olduğunu iddia etti. Bu doğrultuda büyük bir aksilik yaşanmazsa Fırtına'nın yeni sezondaki stoper tandemini Osorio ile Hugo ikilisi oluşturacak.

02 Eylül 2020 Çarşamba - 10:30 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 10:49
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Savunmasına kalite katmayı hedefleyen Trabzonspor, iki transferde sona geldi... Bordo- Mavililer hem Venezuelalı stoper Yordan Osorio hem de kulübü Porto ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Fırtına uzun süredir takip ettiği Vitor Hugo'da da görüşmeleri imza aşamasına getirdi. İki gelişmeyi dış basın kaynakları da doğrularken, çok ufak pürüzlerin giderilmesi durumunda transferlerin resmiyet kazanacağı öğrenildi.
 
Costa ve Hosseini yolcu
Bu doğrultuda geçen sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Fırtına'nın yeni dönemde stoper tandemi değişecek. Messias'ı gönderen Karadeniz ekibinde, Da Costa ve Hosseini'yle yolların ayrılması beklenirken, Campi ile Hüseyin de kulübeye çekilecek. Büyük bir aksilik olmaması durumunda Trabzonspor'un stoper tandemi Osorio ile Hugo'dan oluşacak.
 
 
 

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Etiketler: Trabzonspor Yordan Osorio Vitor Hugo
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