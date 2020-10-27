Youtube'da açıkladı!

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu.

27 Ekim 2020 Salı - 15:30
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Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın ardından büyük bir mutluluk yaşayan futbolcular, sevinçlerini sarı-lacivertli taraftarlar ile birlikte kutladı.
 
Kadıköy'de balkon adı verilen yerde taraftarları coşturan ve şampiyonluk şarkıları söyleyen Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin bugün Youtube'da yayınladığı videoda kısa bir açıklama yaptı.
 
Şampiyonluk için kenetlendiklerini ifade eden Ozan, "İnşallah sezon sonunda da kupayı alırız ve bütün sokaklarda dolu dolu şampiyonluğu kutlarız" dedi.
 

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Etiketler: ozan tufan fenerbahçe
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