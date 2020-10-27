Youtube'da açıkladı!

27 Ekim 2020 Salı - 15:30
Fenerbahçe'nin Trabzonspor
'u 3-1 yendiği maçın ardından büyük bir mutluluk yaşayan futbolcular, sevinçlerini sarı-lacivertli taraftarlar ile birlikte kutladı.
Kadıköy'de balkon adı verilen yerde taraftarları coşturan ve şampiyonluk şarkıları söyleyen Ozan Tufan
, Fenerbahçe'nin bugün Youtube
'da yayınladığı videoda kısa bir açıklama yaptı.
Şampiyonluk için kenetlendiklerini ifade eden Ozan, "İnşallah sezon sonunda da kupayı alırız ve bütün sokaklarda dolu dolu şampiyonluğu kutlarız" dedi.